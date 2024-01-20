Эль-Шаарави: У Де Росси такая же страсть как и всегда

Полузащитник "Ромы" Стефан Эль-Шаарави прокомментировал ситуацию, в которой находится его команда и высказался о недавней смене тренера.

Разочарование болельщиков понятное: из-за периода, который мы переживаем, и увольнения Моуринью. Но было крайне важно, чтобы мы оставались едиными. Мы всегда были едины, и каждый раз, когда мы выходили на поле, это было для того, чтобы сделать все лучшее для "Ромы". Это был тяжелый период, но мы все хотим сделать то, что лучше всего для Ромы".

За эти годы мы никогда не теряли нашего единства. Были также замечательные моменты, выход в два финала Европы. Так же, как мы были объединены в те моменты, мы были объединены и тогда, когда не все шло хорошо.

К сожалению для него, тренер взял на себя вину, но ее должны разделить все мы, игроки, персонал и клуб. Мы можем сделать больше. Де Росси произвел большое впечатление, но он уже был лидером как игрок. Сейчас он просто сменил костюм, но у него такая же страсть и чувство сопричастности, как и всегда.

Я не думаю, что нам действительно не хватало отношения, но, возможно, нам не хватало с точки зрения качества. Мы всегда старались выкладываться по максимуму, хотя этого было недостаточно. Теперь нам нужна серия побед, чтобы вернуть уверенность.