Известна причина травмы звезды Ювентуса

Вингер Федерико Кьеза пропустил три матча "Ювентуса" в чемпионате Италии из-за травмы, которая вызвала беспокойство у болельщиков.

Игрок страдает от отека кости. Эта проблема характеризуется накоплением жидкости во внутренней ее части, что снижает структурную способность кости выдерживать нагрузку. Это повреждение должно пройти естественным путем. Игроку нужен отдых.

В этом сезоне Серии А Федерико Кьеза сыграл 17 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.