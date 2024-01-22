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Известна причина травмы звезды Ювентуса
Вингер пропустил три матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер Федерико Кьеза пропустил три матча "Ювентуса" в чемпионате Италии из-за травмы, которая вызвала беспокойство у болельщиков.
Игрок страдает от отека кости. Эта проблема характеризуется накоплением жидкости во внутренней ее части, что снижает структурную способность кости выдерживать нагрузку. Это повреждение должно пройти естественным путем. Игроку нужен отдых.
В этом сезоне Серии А Федерико Кьеза сыграл 17 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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