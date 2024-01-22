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Известна причина травмы звезды Ювентуса

Италия

Вингер пропустил три матча

Известна причина травмы звезды Ювентуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер Федерико Кьеза пропустил три матча "Ювентуса" в чемпионате Италии из-за травмы, которая вызвала беспокойство у болельщиков.

Игрок страдает от отека кости. Эта проблема характеризуется накоплением жидкости во внутренней ее части, что снижает структурную способность кости выдерживать нагрузку. Это повреждение должно пройти естественным путем. Игроку нужен отдых.

В этом сезоне Серии А Федерико Кьеза сыграл 17 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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