Серия А. Лацио - Наполи 0:0. И это Сарри и Мадзарри?

Серия А. 22-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи" 0:0

"Лацио": Проведель, Лаццари (Лука Пеллегрини 71), Хила, А. Романьоли, Марушич, Катальди (Ровелла 84), Гендузи (Весино 77), Луис Альберто, Исаксен (Педро 84), Кастельянос, Фелипе Андерсон

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Эстигор, Ррахмани, Жезус, Лоботка, Демме (Гаэтано 60), Зелински (Дендонкер 84), Руи (Мадзокки 80), Политано (Линдстрем 84), Распадори (Нгонг 79)

Предупреждения: А. Романьоли 55, Хила 69, Катальди 82 - Демме 49, Эстигор 90+5

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Когда-то команды Маурицио Сарри и Вальтера Мадзарри играли в красивый, яркий, искрометный футбол, и матчи между ними считались украшением лиги. Особенно во время каденции обоих в "Наполи". Но те времена давно в прошлом. Сейчас команды обоих страдают и лишь пытаются удержаться на плаву. Зализывают раны после неудачи в Суперкубке, безуспешно стараются вернуться в Топ-4 лиги.

"Лацио" в лиге выиграл четыре матча подряд. Но у команд из нижней половины турнирной таблицы и при бледной игре. "Наполи" выиграл один из шести матчей лиги, а затем дожал последнюю ее команду дома на 96-ой минуте. Команды же Топ-10 в лиге обе не побеждали более двух месяцев. Еще и играли сегодня без Осимхена, Кварацхелии, Симеоне, Ангиссы, Мерета, Иммобиле, Дзакканьи, Патрика...

Надежду внушала смена тактической схемы неаполитанцев на любимую для Мадзарри с тремя центральными защитниками. С ней в обоих матчах Суперкубка команда выглядела гораздо более свежей. Сегодня три защитника остались, но вместо одного из атакеров в 3-4-3 вышел опорник. То есть стало 3-5-2. И стало уныло.

Команды нанесли 15 ударов по воротам на двоих. По такой игре это еще и много. В створ попал один. В первом тайме ударов в целом и вовсе было пять, и он позорил футбол. Во втором команды постепенно задвигались, пытались создать кое-что, болельщики проснулись. Но крайняя неточность подводила. Неплохие удары Гаэтано, Катальди и Исаксена (два) с 17-20 метров прошли немного неточно.

Следует отметить гол классным акробатическим ударом Кастельяноса. Но там был небольшой офсайд. Пас Гендузи на ход Исаксену. Но тот прострелил плохо, Кастельяносу пришлось бить пяткой, и защитники выбили. В концовке при финальном штурме "Лацио" Весино головой чуть не затолкал мяч в ворота, но защитники прикрыли.

Чемпион и серебряный призер предыдущего сезона остаются вне Топ-4. "Лацио" на шестом месте, "Наполи" - на девятом.