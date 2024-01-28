Серия А. Лацио - Наполи 0:0. Видеообзор матча

Поединок 22-го тура чемпионата Италии "Лацио" - "Наполи", откровенно, огорчил всех болельщиков. За весь матч команды на двоих нанесли лишь один удар по воротам. Действующие вице-чемпион и чемпион Серии А совершили в этом сезоне значительный регресс - и эта игра яркое тому подтверждение.

"Лацио" пока что заходит в зону еврокубков - они на шестом месте. У "Наполи" дела еще хуже - девятая строчка, которая не дает ничего.

Серия А. 22-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи" 0:0

"Лацио": Проведель, Лаццари (Лука Пеллегрини 71), Хила, А. Романьоли, Марушич, Катальди (Ровелла 84), Гендузи (Весино 77), Луис Альберто, Исаксен (Педро 84), Кастельянос, Фелипе Андерсон

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Эстигор, Ррахмани, Жезус, Лоботка, Демме (Гаэтано 60), Зелински (Дендонкер 84), Руи (Мадзокки 80), Политано (Линдстрем 84), Распадори (Нгонг 79)

Предупреждения: А. Романьоли 55, Хила 69, Катальди 82 - Демме 49, Эстигор 90+5