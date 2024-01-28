Ассистент Сарри: Надо разблокировать у игроков определенные психологические механизмы

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри был вынужден покинуть стадион сразу после матча с "Наполи" из-за внезапной потери в семье. Нулевую ничейную игру на пресс-конференции прокомментировал его помощник Джованни Мартусьелло.

Мы играем хорошо, но сейчас не забиваем голы, и это проблема, которую нам нужно решить. Я убежден, что когда мы разблокируем определенные психологические механизмы, игрокам станет легче двигаться.

Мы довольны сегодняшней игрой, даже если надеялись на победу. К сожалению, тактически мы можем сделать лишь столько, чтобы забивать голы. Игроки должны внести свой вклад в финальную часть, чтобы выйти за пределы.

Есть только одно место, которое реально можно захватить, поскольку Интер, Ювентус и Милан оторвались. Мы приложим все усилия для достижения этой цели.