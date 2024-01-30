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Конте возглавит Милан по окончанию сезона - источник
Специалист возвращается в Серию А
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Итальянский специалист Антонио Конте возглавит "Милан" со следующего сезона, сообщает TeleLombardia.
По информации источника, Конте принял все условия "россонери", и готов стать у руля клуба после того, как команду в конце сезона покинет Стефано Пиоли. Также сообщается, что переговоры с 54-летним тренером вёл нынешний советник президента "россонери" Златан Ибрагимович.
Напомним, что в октябре года Конте имел возможность продолжить свою карьеру в Серии А, но отказал "Наполи", так как хотел дольше отдохнуть после периода правления в "Тоттенхэме". Помимо "шпор" в послужном списке итальянца значатся: "Ювентус", сборная Италии, "Интер" и "Челси".
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