Бешеный бык и наследник льва. Лаутаро Мартинес и Душан Влахович в личной дуэли в Дерби Италии

В нынешнем сезоне в Серии А "Интер" и "Ювентус" отличаются скорее обороной, чем атакой. 23 пропущенных в 43-ех матчах на двоих. Тем не менее, два лучших бомбардира лиги из этих команд. Лаутаро Мартинес забил 19 мячей, Душан Влахович - 12. А в последнее время оба и вовсе набрали сумасшедший темп. В первом круге Дерби Италии завершилось 1:1, причем оба забили. Сегодня также они станут главными героями?

Образцы эффективности

В последних четырех турах Влахович забил шесть мячей, в последних шести - семь. Лаутаро забил шесть в последних пяти и семь в последних семи. Темп и вправду сумасшедший. Особенно - на контрасте с их главными напарниками в атаке. Маркус Тюрам не забивал и не ассистировал в четырех из пяти последних матчей, Федерико Кьеза и вовсе травмирован и в январе отыграл лишь один матч лиги (пусть и забил в нем).

Если смотреть в целом по сезону в лиге по принесенным очкам своими голами (то есть, на сколько очков меньше бы команды набрали в каждом конкретном матче без их голов), Лаутаро и Влахович также впереди. Первый уже принес 12 очков, второй - девять. Третий бомбардир лиги Оливье Жиру принес шесть. Как и Ромелу Лукаку. Тюрам и Кьеза - три на двоих. Даже великолепный Джошуа Зиркзее принес восемь.

Здесь особо уместно сравнение с предыдущим сезоном. Тогда наибольшее число очков в лиге своей команде также принес Лаутаро. 15 за полный сезон. Сейчас 12, когда у него осталось еще 17 туров. Лучший бомбардир предыдущего сезона Осимхен принес тогда 14. За сезон до этого лучший бомбардир Чиро Иммобиле принес 14. Влахович, кстати, тогда был лидером в этом компоненте с 22-мя.

По xG также сразу заметна эффективность аргентинца и серба. Показатель первого - 11.8. То есть забил на 7.2 больше, чем должен был. А ранее никогда в карьере в лиге за сезон не забивал более 2.8, чем был должен. Второго - 9.8 - забил на 2.2 больше. А если считать xG по голам не с пенальти, Влахович забил на 4.7 больше, чем должен был. Он ещё отстаёт от своих показателей в "Фиорентине", но добавляет.

В последних четырех матчах лиги Душан забил на три мяча больше, чем должен был по xG (6:3). Лаутаро в последних пяти - на 2.4 больше (6:3.6).

Также следует отметить рост процента голов от командных. Проценты Лаутаро в последних сезонах в лиге - 25 (21 из 84-ех), 29 (21 из 71-го), 38 (19 из 50-ти). Текущие 38 процентов - это выше, чем процент Осимхена за предыдущий сезон (34, 26 из 77-ми) и Иммобиле за позапрошлый (35, 27 из 77-ми). 12 голов Душана из 36-ти командных - 33 процента. То есть он недалек, к тому же бешено добавил в последних турах.

Наследник Криштиану и Златана

Прогресс Влаховича - очень важная новость. В предыдущем сезоне в лиге он забил всего десять мячей. 18 процентов от командных. За полсезона до этого - семь. Сезон 2022/23 для него был кошмарным. Он не оправдывал ожиданий, страшно нервничал, бесился на поле, выглядел чужеродным телом. 80 миллионов евро, потраченные на него, и наибольшая зарплата в лиге в 7 миллионов казались выброшенными на ветер.

Летом его очень хотели продать в Англию и взять вместо него Ромелу Лукаку. А нынешний сезон до декабря выглядел продолжением предыдущего. Душан даже сел в запас. При этом "Юве" справлялся без него, штампуя свои классические победы со счетом 1:0. Большей частью забивали защитники. Затем, правда, начал постоянно пропускать, потерял очки в Генуе и уже нуждался в форварде.

И тогда, очень вовремя, серб вернулся. Вышел на замену и забил на 82-ой минуте ударом головой победный гол в Фрозиноне, ассистировал победному голу против "Ромы" пасом пяткой. И покатилось.

В последних трех турах он забил пять мячей. Дубль классными ударами из-за пределов штрафной площадки (с игры и прямым штрафным ударом), два гола в упор как настоящий хищник, гол ударом слета. То есть продемонстрировал весь свой арсенал. Благодаря которому его сравнивали со Златаном Ибрагимовичем и упоминали одновременно с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.

Такие и любые другие сравнения он никогда не любил, говоря, что накладывают дополнительную ответственность. Считал абсурдом то, что его называют кумиром молодёжи. Но очевидно не выдерживал. Ожиданий, ценника в 80 миллионов. Ведь от него ожидали стать лидером эры пост-Криштиану Роналду, забивать в темпе португальца. Тем более, что в "Фиорентине" сам серб забивал в таком темпе.

В его оправдание говорили, что это Массимилиано Аллегри гробит его, как угробил многих игроков атаки в своём антифутболе. Но настоящая звезда должна прорваться и в таком. Да и неужели Аллегри угробил Карлоса Тевеса, Пауло Дибалу? Наоборот. Говорили, что кошмарные административные проблемы "Ювентуса" влияют на него. Но не должна ли звезда уметь отвлекаться от таких?

И вот он сейчас прорывается. Тем более, что по стилю не очень зависим от команды, а делает все сам. Сам создаёт, сам реализует. Он крайне редко касается мяча, крайне редко участвует в отборе (что видно по этой диаграмме сравнения с другими форвардами, где жёлтый цвет - работа с мячом, красный - оборона, а зеленый - атака), но конкретно в атаке очень активен. Голы, удары, пасы под удар, ассисты (3).

Наследник Милито

Лаутаро старше Душана почти на 2.5 года и логично, что опережает его в развитии. Он также приходил (в 2018-ом году) с целью заменить легендарного бомбардира - Мауро Икарди. Также начинал слабо, натужно. Затем ещё и пребывал в тени Ромелу Лукаку, был его второй скрипкой. И вообще казалось, что он в команде временный пассажир и вскоре будет куплен каким-то из заграничных грандов.

Постепенно Il Toro ("бык") обрастал мясом, становился все увереннее в себе, каждый сезон забивал все больше. И отказывался уходить. Желая стать наследником в клубе своего кумира Диего Милито. Милито, кстати, и продавал его из "Расинга" в качестве спортивного директора. И эта сакральная связь оказалась очень прочной.

Более того, постепенно он стал капитаном команды, лидером, вожаком. Чему, как признается, помогли разговоры с Лионелем Месси в сборной. Явно помогла и победа на Чемпионате Мира с этой самой сборной, священная для любого аргентинца, переворачивающая мир любого. Именно после нее он стал забивать в бешеном темпе, выдал 2023-ий год с 29-ю голами в лиге, рекордом клуба с 1950-х годов (опередив на один Милито).

Его дубль принес камбек и победу в финале Кубка, победу на 91-ой минуте в финале Суперкубка. В Лиге Чемпионов в последних двух сезонах забивал, в частности, в Ливерпуле, в Барселоне, в Миланском дерби.

В предыдущих двух сезонах с 21-им голом в лиге в каждом у него были периоды провалов, когда не забивал в даже более двух месяцев подряд, а потом начинал забивать пачками. То есть голы шли неравномерно. В месяцы его засухи "Интер" как раз и терял важные очки и потому не мог взять Скудетто. В нынешнем сезоне в сентябре он не забивал три тура подряд, но с тех пор даже двух подряд не позволяет.

Он забивает любым способом. Даже головой, как в тяжелейшем победном гостевом матче против "Фиорентины". Он способен выйти на замену и забить четыре мяча за 27 минут (как в Салерно осенью). В 15 лет в "Боке Хуниорс" его забраковали за отсутствие силы и скорости. Теперь во всех его 174-ех сантиметрах роста сила бешеного быка. Ну и аргентинская техника, флёр, никуда не делись, а наоборот - расцвели.

В такой же диаграмме, как у Влаховича, мы видим, насколько активен он и во владении мячом, и в отборе по сравнению с другими форвардами.

Он реально сейчас один из лучших центрфорвардов в мире. Холанд, Харри Кейн опережают его. Кто ещё? Похоже, никто. А конкретно для "Интера" он гораздо больше. Символ, душа команды.

Сегодня Лаутаро и Влахович встретятся в прямой битве за Скудетто. Логично предположить, что именно их голы (или их отсутствие) решат судьбу матча, а, возможно, всего сезона. Аргентинец более важен для своей команды, более цельный игрок, проводит феноменальный сезон. Но серб доказал в "Фиорентине", что способен на такие же, а в предыдущих турах доказал, что проснулся. Ждем битву бомбардиров.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Il Bianconero, Football Italia