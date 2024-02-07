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"Когда станете мужчинами, верните это мне". Моуринью оставил послание игрокам Ромы

Италия

Стали известны новые подробности увольнения Жозе

"Когда станете мужчинами, верните это мне". Моуринью оставил послание игрокам Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano

Новина українською

Стали известны новые подробности увольнения Жозе Моуриньо из "Ромы".

Напомним, римский клуб уволил Моуриньо с поста главного тренера 16 января. Португалец работал с командой с 2021 года и выиграл Лигу конференций.

Ранее стало известно, что Жозе почувствовал себя преданным игроками и клубом. Моуриньо оставил в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций.

Это было не единственное послание тренера игрокам. Как сообщает Goal со ссылкой на Il Messaggero, рядом с перстнем Моуриньо оставил фотографию себя, поднимающего кубок Лиги чемпионов и другие трофеи. На фото было написано: "Когда станете мужчинами, верните это мне".

Отмечается, что некоторые игроки, включая Пеллегрини и Брайаном Кристанте, пытались объяснить Моуриньо, что они не знали об увольнении до последнего дня.

Утверждается, что Моуриньо не считает предателями Пауло Дибалу, Джанлуку Манчини и Эдоардо Бове.

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Источник:
goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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