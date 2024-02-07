"Когда станете мужчинами, верните это мне". Моуринью оставил послание игрокам Ромы

Стали известны новые подробности увольнения Жозе Моуриньо из "Ромы".

Напомним, римский клуб уволил Моуриньо с поста главного тренера 16 января. Португалец работал с командой с 2021 года и выиграл Лигу конференций.

Ранее стало известно, что Жозе почувствовал себя преданным игроками и клубом. Моуриньо оставил в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций.

Это было не единственное послание тренера игрокам. Как сообщает Goal со ссылкой на Il Messaggero, рядом с перстнем Моуриньо оставил фотографию себя, поднимающего кубок Лиги чемпионов и другие трофеи. На фото было написано: "Когда станете мужчинами, верните это мне".

Отмечается, что некоторые игроки, включая Пеллегрини и Брайаном Кристанте, пытались объяснить Моуриньо, что они не знали об увольнении до последнего дня.

Утверждается, что Моуриньо не считает предателями Пауло Дибалу, Джанлуку Манчини и Эдоардо Бове.