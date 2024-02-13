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Интер потирает руки. Ювентус - Удинезе 0:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Положение Юве усложнилось

Интер потирает руки. Ювентус - Удинезе 0:1. Видео голов и обзор матча

beIN Sports

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"Ювентус" неожиданно уступил в домашнем поединке одному из аутсайдеров "Удинезе" в 24-м туре Серии А. Матч закончился минимальной победой гостей - 0:1.

"Старая сеньора" доминировала на поле в первой половине игры, но счёт открыл "Удинезе" - в середине тайма отличился Лаутаро Джанетти. Во втором тайме давление хозяев на ворота соперника значительно снизилось, и отыграться им в итоге так и не удалось.

Таким образом, после этого поражения шансы "Ювентуса" на чемпионство можно назвать незначительными, учитывая отставание от лидирующего "Интера" на 7 очков, и одну игру у "нерадзурри" в запасе. "Удинезе", в свою очередь, поднялся на 2 позиции (с 17-й до 15-й), и оторвался от зоны вылета.

Серия А. 24-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Удинезе" 0:1
Гол: Джаннетти 25

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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