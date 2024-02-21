Дрон для обжига горшков. Выйдет ли из бардака Наполи новый Маурицио Сарри?

Кто в лигах Топ-5 способен самоликвидироваться наиболее быстро и оглушительно сразу после громкого успеха? Все ответят: "Наполи". Худший по месту в лиге в первом круге сразу после чемпионского сезона в Италии за последние 32 года - он, в сезоне 1990/91. Худший за последние 24 года - вновь он, уже в сезоне 2023/24. После 25-ти туров он идёт в темпе худшего сезона чемпионов за 59 лет.

Впервые за 27 лет он получил трех главных тренеров за сезон. То есть впервые в эру Аурелио Де Лаурентиса. Странно, что такого ранее не случилось с АДЛ. Но, видимо, нужно было взять Скудетто, третье в истории клуба и первое без Диего Марадоны, для того, чтобы окончательно сойти с ума.

Скудетто ударило в голову

Де Лаурентис часто выглядит самодуром, самовлюбленным нарциссом, глупым и недостойным руководства. Постоянно ищет свет софитов, разговаривает, постоянно вмешивается и создаёт бури, постоянно воюет с лигой, Федерацией, северными грандами, УЕФА. Мешая работать клубу. Но такое впечатление обманчиво. Он - талантливый бизнесмен и работать умеет.

С ним "Наполи" - наиболее стабильный экономически клуб Италии, и он не случайно хвастается, что у клуба нет долгов и задержек по зарплате.

Он умеет жить по средствам, умеет находить таланты, умеет вовремя покупать и продавать, умеет приводить правильных тренеров.

И менял тренеров вовсе не часто. За 14 лет до сезона 2023/24 работали всего семеро, и лишь одного уволили посреди сезона. Да и тогда с Карло Анчелотти и выбора не было, ведь игроки бунтовали против руководства, и тренер не мог утихомирить их.

С другой стороны, если игроки умудрились взбунтоваться во время каденции самого милейшего Карлетто, не следует ли обвинить руководство, то есть АДЛ? Ведь для создания такой ситуации нужен особый талант.

Аурелио похож на знаменитых литературных героев детективов, которые постоянно ходят по лезвию ножа, по грани между добром и злом, законом и преступлением, иногда и переходя её. Они всегда умудрялись лавировать и успешно выходить сухими из воды, ловя преступников. Обычно получается и у Де Лаурентиса выходить сухим с таким стилем руководства. Но иногда наступает провал, срыв.

Похоже, историческое Скудетто и вправду ударило в голову. Говорят, что он уверовал в свою магию, посчитал, что грандиозный успех - прежде всего его заслуга и он всесилен. Как результат - в рекордные сроки поссорился с главным тренером Лучано Спаллетти и спортивным директором Кристиано Джунтоли. При этом тянул с их освобождением, из-за чего команда опоздала с подготовкой к сезону.

Новый плохой Мадзарри

Руди Гарсия был лишь его пятым или шестым кандидатом на пост главного тренера. Аурелио говорил, что француз подошёл ему по гороскопу. Но клубу не подходил. Ни по менталитету, ни по желанию отказаться от тактической схемы 4-3-3. Он желал начать перестраивать чемпионскую команду и её игру, чему яростно противостоял и сам Де Лаурентис, и игроки.

Ну а Вальтер Мадзарри был отчаянной попыткой вернуть прошлое. Он обожаем в Неаполе за первую каденцию, его сердце неаполитанское. Но уже девять лет не тренировал грандов, две последние свои команды опустил из середняков в аутсайдеры и полтора года не тренировал вообще. Да и он никак не адепт 4-3-3, а наоборот - игры с тремя центральными защитниками.

Он яростно убеждал, что изучил схему и стиль игры Спаллетти и влюбился в них, заявлял, что даже преподавал их на тренерских курсах в Коверчано. Но чего не скажешь для возвращения в любимый клуб, когда другие гранды о тебе забыли? На самом деле он начал отказываться от 4-3-3 сразу же, тасуя состав и тактику. И игроки в итоге возненавидели и его.

Болельщики также потеряли к нему доверие. Поскольку после каждого матча, даже после нуля ударов в створ ворот "Лацио", он говорил, что команда играет очень хорошо и будет играть ещё лучше. Когда на самом деле она выглядела без идей, без плана, со стерильным медленным владением мячом (по владению она до сих пор первая в лиге с приличным отрывом).

Да даже желания играть не было. Оно просыпалось лишь в концовке, когда припекало, но так много очков не наберёшь.

Он обвинял соперников в автобусном футболе, в баррикадах, обвинял арбитров, увеличивая свой рекорд лиги по удалениям с поля. При том, что обещал при назначении, что уже стал "новым Мадзарри", спокойным и не собирается спорить с судьями. Жаловался, что постоянно играл без Виктора Осимхена из-за травм и Кубка Африки.

Он в итоге отработал столько же туров лиги, сколько и Гарсия - 12. Набрав в них на шесть очков меньше (15:21), забив на 15 голов меньше (9:24). Девять голов за тот период - худший показатель в лиге. Плюс позорный вылет из Кубка - 0:4 дома от "Фрозиноне". Кстати, и тогда он сказал, что команда долго играла хорошо.

"Франческо Кальцона приезжает в Неаполь с улыбкой на губах, поскольку знает, что невозможно сделать хуже, чем Мадзарри", - заявляет бывший игрок сборной Италии Франческо Грациани. "Даже после "Лацио" - "Наполи", одного из худших матчей, который я когда-либо видел, "Наполи" продолжал играть на ничью".

"И все эти заявления Мадзарри о хорошей игре... Мы должны подать в суд на наши телекомпании и производителей телевизоров, потому что они показывали нам совершенно иные вещи".

Ко всему этому добавлялось ещё и состояние лидеров. Осимхен, Хвича Кварацхелия, Маттео Политано и Пётр Зелински вели тяжёлые переговоры по новым контрактам. Третий в итоге заключил, первый заключил, но уже практически заявил, что уходит летом. Второй очень недоволен предложением. А четвёртый от предложения отказался, из-за чего был исключен из заявки на плей-офф Лиги Чемпионов.

Ну а в последнем матче, против "Дженоа", замененный в перерыве защитник Эстигор начал орать на Мадзарри как раз в то время, когда в раздевалку зашёл Де Лаурентис. И команда поддержала игрока.

Разумеется, игроки также виноваты. После Скудетто говорили, что ощущают себя богами. Вот и разленились и зазвездились. В Лиге Чемпионов они как раз не звездились. Потому и вышли из группы и поборются с "Барселоной". А Де Лаурентис ведь главной целью на сезон ставил Лигу Чемпионов, желая сделать клуб международным брендом. Но за журавлем в небе все забыли о синице в руках.

Еще одно сердце

В целом атмосфера в команде и клубе была паршивой и без Гарсии и Мадзарри. И зачем вообще Де Лаурентис в который раз полез в раздевалку? Когда он хочет быть тренером, любой тренер чувствует себя униженным.

Аурелио увольнял Мадзарри и назначал Кальцону в совещаниях со своим сыном (вице-президентом клуба), зятем (без должности) и бухгалтером. А спортивного директора Мауро Мелузо и главного скаута Маурицио Микели послали на последнюю тренировку Мадзарри, даже не сообщив им о смене тренера. Тот уже знал и набросился на них с оскорблениями. Но получил ответ: "Мы знали ещё меньше, чем ты".

При этом президент заявлял за день до этого: "Только те, кто не любит "Наполи", могут считать, что я способен сменить тренера за три дня до матча с "Барселоной". А уже уволив Мадзарри, говорил, что "всегда больно прощаться с другом. Благодарен ему за желание помочь нам в тяжёлое время".

"Скудетто относится к "демократической эре "Наполи", со сложным, но плодотворным диалогом, дебатами между тремя мощными силами - Де Лаурентисом, Спаллетти и Джунтоли. Этот диалог был незаменим для развития и прогресса. Но ныне происходит структурный провал с всеобъемлющей централизацией власти на Де Лаурентисе, которая перерастает в абсурд, " - говорит журналист Антонио Джордано.

Что в такой ситуации может изменить 55-летний Кальцона? Кто он вообще такой? В 2000-ом году бывшему игроку "Ареццо" из Серии Б и низших дивизионов предложили стать тренером команды шестого дивизиона. Он отказался, желая продолжить со своим маленьким бизнесом продажи кофе, и посоветовал своего знакомого, бывшего работника банка Маурицио Сарри.

С тех пор 18 лет они проработали вместе. В том числе все три года в "Наполи".

Кальцона работал в Неаполе и в первый год со Спаллетти. А затем Марек Хамшик пробил ему первый пост главного тренера в карьере - сборную Словакии. Хамшик должен был приехать с ним и сейчас, но в итоге не получилось.

Словаков он вывел на Евро, уступив в группе Португалии, но опередив Люксембург, Боснию, Исландию и Лихтенштейн. И повезёт их на Евро. То есть сейчас совмещает две должности. Ещё одно проявление любительщины Де Лаурентиса.

Франческо называют "альтер эго" Сарри, совместным строителем. CalcioNapoli24 говорит, что он и Сарри - "практически одно существо". Называет его "человеком-дроном", видящим тактические аспекты невероятным образом. Тем, кто посоветовал Сарри перевести Дриса Мертенса с фланга в центр атаки, хотя Маурицио в такое не верил. В итоге бельгиец стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

"Он учит футболу и проводит тренировки, как мало кто умеет", - заявляет Хамшик.

Кое-где даже допускают, что приход Кальцоны - прелюдия к возвращению Сарри летом.

Он - приверженец 4-3-3, и именно в этом видят его шанс на успех на контрасте с Гарсией и Мадзарри. А также - в знакомстве с клубом и игроками. Сам Де Лаурентис отметил, что Кальцона знаком с 80-ю процентами игроков команды. А Хамшик - что для него возвращение в Неаполь, ещё и главным тренером - сбывшаяся мечта.

Новый тренер позвал в свою команду также знакомых с "Наполи". Тренер по физподготовке Франческо Синатти работал в клубе и все сезоны с Сарри, и оба сезона со Спаллетти, а сейчас работает с последним в сборной Италии. Он также будет совмещать.

То есть возвращается славное прошлое, штаб из лучших времен. Но ведь не то же ли самое Де Лаурентис пытался сделать с Мадзарри? Вернуть прошлое, привести неаполитанское сердце?

Кальцона на первой пресс-конференции заявил о нажатии кнопки перезагрузки на всем, о прекращении каких-либо оправданий. Заявляет, что команда всегда будет играть на победу, даже против "Барселоны" и всегда должна прежде всего оставаться командой, что должна создать свое лицо, иначе это будет его провалом. Слова правильные, но кто-то ожидал другие?

Способен ли он заставить богов вновь обжигать горшки?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Daily Sports, Mondo Napoli