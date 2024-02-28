Интер - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Сегодня наконец-то все перенесенные из-за Суперкубка матчи Серии А будет доиграны, и турнирная таблица примет привычный вид. На сколько очков "Интер" будет опережать "Ювентус"? Вернется ли "Аталанта" на четвертое место и начнет ли угрожать "Милану" на третьем? Дерби "нерадзурри" даст ответ на эти вопросы.