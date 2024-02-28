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Интер - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Лидер против пятой команды – смотреть онлайн трансляцию матча

Интер - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня наконец-то все перенесенные из-за Суперкубка матчи Серии А будет доиграны, и турнирная таблица примет привычный вид. На сколько очков "Интер" будет опережать "Ювентус"? Вернется ли "Аталанта" на четвертое место и начнет ли угрожать "Милану" на третьем? Дерби "нерадзурри" даст ответ на эти вопросы.

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Чемпионат Италии, 21-й тур

28 февраля 2024. Милан, "Сан-Сиро"

"Интер" 21:45 "Аталанта"

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