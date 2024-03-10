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Серия А. Ювентус - Аталанта 2:2. Видео голов и обзор матча
Ничья в пользу Милана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" снова теряет очки. Сегодня, 10-го марта команда Аллегри сыграла вничью с "Аталантой" (2:2). Туринцы опускаются на 3-е место в Серии А. На второй строчке теперь "Милан". "Аталанта", в свою очередь, пока что на 6-м месте.
Серия А. 28-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Аталанта" 2:2
Голы: Камбиазо 66, Милик 70 - Коопмейнерс 35, 75
"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо (Веа 83), Локателли, МакКенни (Йилдиз 88), Миретти (Николусси Кавилья 76), Илинг-Джуниор (Сандро 83), Милик (Кен 76), Кьеза
"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини (Толой 67), Хиен, Дзаппакоста (Хатебур 67), Пашалич, Эдерсон, Руджери (Баккер 88), Коопмейнерс, Де Кетеларе (Миранчук 88), Скамакка (Лукман 57)
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