Фиолетовый барон. Джо Бароне и воевал за Фиорентину, и строил для нее

В "Фиорентине" уже считают себя проклятыми. В 1987-ом году президент клуба Пьер Чезаре Баретти погиб в авиакатастрофе, в 1993-ом президент Марио Чекки Гори умер от сердечного приступа. В марте 2018-го года капитан команды Давиде Астори скончался из-за проблем с сердцем. А позавчера, не дожив одного дня до своего 58-летия, по той же причине скончался Генеральный директор клуба Джо Бароне.

Правая рука

Джузеппе Бароне родился на Сицилии, но в восьмилетнем возрасте уехал с родителями в США. В Италии тогда царили "Свинцовые годы" - страшный период, когда ультраправые, ультралевые и мафия разрывали страну на части, а стрельба в полицейских, солдат, судей и чиновников была совершенно обычным делом. Тем более - на Сицилии. Так что уехала семья Бароне вовремя.

В "Большом яблоке" Джо выучился, сделал карьеру вначале в банковской, затем в фондовой отрасли. Познакомился с другим выходцем из Италии Рокко Коммиссо и стал его другом и правой рукой, топ-менеджером компании "Медиаком", специализировавшейся на проведении медиакоммуникаций в труднодоступные регионы. Как говорил Коммиссо, на порогe ада.

"Впервые я провел коммуникации в Риджкрест, Калифорния. Это посреди ничего. На карте идет Риджкрест, а сразу за ним - смерть".

В 2017-ом году Коммиссо купил "Нью-Йорк Космос", и Джо стал вице-президентом клуба. В 2019-ом Рокко купил и "Фиорентину", и Джо стал ее Генеральным директором. Переехав во Флоренцию вместе с супругой.

Коммиссо приезжал в Италию редко, полностью полагаясь на свою правую руку. Которую, кстати, не любил называть так. "Это неуважительно по отношению к нему. Он оставил четырех детей в Нью-Йорке, он работает в "Фиорентине" по 16 часов в день".

Джулио Фальчаи из Firenzeviola писал: "Когда Бароне здесь, кажется, что и Коммиссо во Флоренции, хотя на самом деле он за тысячи километров в США".

А работы у правой руки было много. Первым матчем, на котором Бароне присутствовал, была прямая битва против вылета с "Дженоа". Обе команды устраивала ничья, и они ее достигли в манере, скажем так, не доказанной официально как договорняк. Финансовая ситуация клуба была ужасной, долги накапливались, в составе срочно была нужна смена поколений.

Смену эту Коммиссо и Бароне проводили своеобразно. Приглашая других ветеранов. Франка Рибери, Мартина Касереса, Милана Баделя, Кевина-Принса Боатенга. Но они помогли увести команду от борьбы за выживание. А затем и молодежь подтянулась. И удавалось зарабатывать на трансферах. "Фиорентина" стала одним из очень немногих здоровых финансово клубов в лиге.

Ум и страсть

В первый год новое руководство ещё разгребало завалы и тратило. Но, если считать со второго года, то есть с 2020-го, прибыль клуба от трансферов стала третьей в Италии. Хотя болельщики не всегда были довольны, считая, что богатые янки должны тратить, а не зарабатывать. Но Коммиссо и Бароне всегда говорили, что перепрыгивать ступени развития нельзя.

Страсть к "Фиорентине" в городе велика. Пожалуй, в Италии лишь в Неаполе страсть к своему клубу более бурная. Болельщики "фиалок" - одни из наиболее красочных в Италии, очень эмоциональны. Они и бывшие игроки всегда хотят высказывать свое мнение и советовать игрокам, тренерам и директорам. В такой атмосфере работать трудно. Но Бароне через бури справлялся.

После шести лет отсутствия команда вернулась в Еврокубки. А за сезон 2022/23, когда впервые с 1960-х годов играла в двух финалах в одном сезоне (Кубка Италии и Лиги Конференций), Джо получил приз лучшему директору сезона в Италии. Хотя и оба финала проиграла. В нынешнем сезоне она вновь борется за трофеи. В полуфинале Кубка, в 1/4 финала ЛК.

Осталось взять трофей впервые с 2001-го года. Что Бароне очень хотел увидеть. Увидел хотя бы с юношеской командой, взявшей Кубок Италии в 2020-ом, 2021-ом и 2022-ом годах.

Четвертого апреля 2024-го она будет играть в очередном финале.

Скамья запасных первой команды в плане близости по силе к первому составу чуть ли не лучшая в Италии. При этом "фиалки" и не боятся тратить деньги - по 15 и 22 миллиона за одного игрока, и находят талантов за мизер.

Дело Луки Йовича - и вовсе мастер-класс. Вначале "Реал" уговорили отпустить игрока, которого тот купил за 63 миллиона евро, бесплатно. А затем, когда он отыграл неудачный год в "Фиорентине" - удалось избавиться от его контракта и отправить свободным агентом в "Милан".

Причем действуют они честно. В то время, как после начала войны все пытались выдернуть качественных игроков из украинских клубов бесплатно или за минимальную сумму, Бароне просто честно пришел и без лишних проволочек честно выложил "Шахтеру" 15 миллионов евро за Додо.

Главный тренер команды Винченцо Итальяно считается одним из лучших молодых специалистов Италии и летом, скорее всего, уйдёт в Топ-клуб. С ним "Фиорентина" играет в смелый техничный доминирующий футбол, напоминая времена Чезаре Пранделли и Винченцо Монтеллы. По владению мячом она третья в лиге, в предыдущих двух сезонах завершила второй.

Вообще-то, все годы Коммиссо и Бароне в клубе были годами борьбы. Например, Федерико Кьезой и Душаном Влаховичем, любимцами болельщиков, рвавшимися уйти. Их продали в итоге в ненавистный "Ювентус", вызвав ненависть болельщиков вплоть до развешивания кукл в образе Коммиссо с моста. Но выбора не было - либо держать силой, либо заработать 140 миллионов евро.

В клубе не боялись принимать тяжелые решения. Взяли полузащитника Абдельхамида Сабири в июне, но, когда он захотел на большую зарплату на Ближний Восток, отпустили его уже в начале сентября. Взяли тренера Дженнаро Гаттузо, но, когда он потребовал брать лишь игроков его агента Жорже Мендеша, уволили его еще до первого официального матча.

Боролись они с Федерацией, говоря о ее произволе, о засуживании в матчах, о лишении силы влиять и принимать решения. Боролись с итальянской бюрократией, ставившей привычные палки в колеса постройки тренировочной базы, нового стадиона и даже ремонтирования ужасного "Артемио Франки". Ремонт в итоге начался, а база построена.

"Бароне работал с утра до вечера. И каждый час - новая тема. Каждый час - новая битва. Возможно, эта гора вызовов и задушила его в итоге, ослабила его сердце. Возможно, он воевал слишком много войн. Но таким был Джо", - писал Лука Каламаи из той же Firenzeviola.

Он и вправду соединял деловое мышление, программирование со страстью, жаром, чувствами.

Его королевство



Тренировочная база "Виола Парк", за постройку которой Бароне персонально отвечал, задерживалась из-за проблем с разрешениями, затем - из-за нахождения остатков средневековой стены, из-за чего в том районе запретили строить. Затем запретили строить более высокие здания, чем обнаруженный на участке дом 18-го века. Разумеется, все это стоило денег и времени.

Но в итоге в октябре 2023-го года база открылась. Наибольшая в Италии. На 29 тысяч квадратных метров. С 12-ю полями, двумя небольшими стадионами, четырьмя тренажерными залами, гостиницей на сто мест, медицинским центром, рестораном, баром. И Бароне очень любил водить туда гостей - футболистов, тренеров, футбольных и обычных политиков.

"Он вырастил "Виолу Парк", как растят ребенка", - писал Каламаи. "Не теряя из виду его рост ни на секунду. И затем был горд показывать его друзьям и сильным людям футбола".

Министр спорта Андреа Абоди рассказал: "Мы проводили часы у телефона и разговаривали так часто об итальянском футболе, о кризисе нашей системы, о его страсти к "Фиорентине". Его постоянно беспокоили и раздражали проблемы со стадионом. И я до сих пор помню его улыбку, полную гордости и радости, во время открытия "Виола Парк", абсолютной драгоценности".

Джо вообще был вездесущим, как о нем говорили, работал в клубе на 360 градусов. С восьми утра до девяти вечера. Вплоть до личных проверок газона на полях, прожекторов, даже стаканов в баре. Постоянно разговаривал с тренерским штабом, другими функционерами. И даже помогал игрокам на тренировке. Подавал штрафные, которые те замыкали головой.

Даже перед тем самым первым матчем взрослой команды на "Франки" в 2019-ом году он начал бродить вокруг и в итоге посмотрел из-за забора матч детских команд.

Капитан Кристиано Бираги прощался с ним словами: "Ты и я, два сильных и упрямых характера, которые с первой встречи столкнулись как поезда на полной скорости, но в конце поехали в одном направлении, против всего и вся, и защищали друг друга от постоянной критики. Ты был другом, старшим братом, даже отцом. Центральной персоной в моей жизни в эти годы".

"Все, что ты сделал для нас, бесценно навсегда. И мы сделаем все, чтобы сбылись твои мечты о "Фиорентине".

"Вторым отцом" назвал его и сын Коммиссо Джозеф. Называли и другие игроки команды. Отмечая его честность, прямоту и заботу о них на гораздо более глубоком уровне, чем футбольный. И обещая, что сделают все для того, чтобы принести ему трофей, которого он так жаждал.

Бывший игрок "Фиорентины" Марко Бенасси: "Мы часто ссорились, избегали друг друга. Я помню наш матч криков в твоём офисе. Но даже в то время каждый раз, когда я приходил забирать моих детей с тренировки, видел тебя шутящим с ними, играющим с ними в футбол. И я понимал, что вне футбола есть другая жизнь, которая намного ценнее".

Вчера флаги на "Виола Парк", который называли "его королевством", были приспущены. Даже флаг Италии. На большом экране, на котором обычно транслировались матчи, показывали фото и видео с Бароне. Целый день его гроб находился в часовне в комплексе, и тысячи болельщиков пришли попрощаться.

"Он работал весь день, и мы разговаривали как минимум дважды в день. Я могу лишь поблагодарить его семью за то, что позволила ему настолько отдать себя работе. Без него "Виола Парк" никогда бы не существовал. Он всегда останется частью "Фиорентины" и никогда не умрет, потому что будет вечно жить в наших сердцах", - провожал его вчера Коммиссо.

Закончить эту речь, кстати, Рокко не сумел. Душили слезы.

Джо Бароне запомнят. И это не просто клише. Не только благодаря "Виола Парк". Запомнят, потому что в Топ-клубах помнят победы, трофеи, а в "Фиорентине" помнят страсть, смелость, прямоту и красоту. И тех, кто вытащил её из очередной трясины.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, ANSA, Firenzemadeintuscany