Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан интересуется центральным защитником Андерлехта
Об этом сообщает Corriere dello Sport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Россонери в этом сезоне неоднократно сталкивались с травмами своих защитников, что в итоге влияло на их выступления не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. "Милан" обратил внимание на центрдефа "Андерлехта" Зено Дебаста, который может укрепить проблемную линию команды. Итальянцы получили несколько отчетов об игре бельгийца, который хорошо себя чувствует на позиции правого центрального защитника, в линии с четырьмя игроками.
Как сообщает итальянское издание, 20-летний центрдеф сообщил директорам "Андерлехта", что хочет играть заграницей и отказывается продлевать контракт, который заканчивается через год. Опасность потерять его бесплатно волнует бельгийцев, которые оценивают его примерно в 12 миллионов евро.
Добавим, что Зено Дебаст сыграл за свою родную команду 31 игру в этом сезоне.
Популярное сейчас
- Шевченко лично поблагодарил тренера сборной Исландии за то, что его семья приняла беженцев
- Расширение географии. На Евро-2024 Украина сыграет с соперником, которому еще никогда не противостояла
- Тораринссон: Цыганкова было трудно остановить
- Сработала реакция Малиновского. Аталанта удалила сообщение, в котором поздравила Миранчука с матчем за сборную рф
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ