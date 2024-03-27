Милан интересуется центральным защитником Андерлехта

Россонери в этом сезоне неоднократно сталкивались с травмами своих защитников, что в итоге влияло на их выступления не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. "Милан" обратил внимание на центрдефа "Андерлехта" Зено Дебаста, который может укрепить проблемную линию команды. Итальянцы получили несколько отчетов об игре бельгийца, который хорошо себя чувствует на позиции правого центрального защитника, в линии с четырьмя игроками.

Как сообщает итальянское издание, 20-летний центрдеф сообщил директорам "Андерлехта", что хочет играть заграницей и отказывается продлевать контракт, который заканчивается через год. Опасность потерять его бесплатно волнует бельгийцев, которые оценивают его примерно в 12 миллионов евро.

Добавим, что Зено Дебаст сыграл за свою родную команду 31 игру в этом сезоне.