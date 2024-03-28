Шорт-лист Фиорентины на должность главного тренера команды: в списке претендентов четыре фамилии

Фиалки готовятся к уходу Винченца Итальяно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, команда из Флоренции рассматривает четырех кандидатов на должность главного тренера команды. Речь идет о Раффаэле Палладино, Альберто Джилардино, Альберто Аквилани и Франческо Фариоли.

Джилардино в свое время играл за "Фиорентину" и его возвращение в команду уже в качестве тренера было бы очень символично. При этом есть нюансы: Альберто ранее неоднократно заявлял, что чувствует себя хорошо в "Дженоа", а также на него претендуют другие клубы. Раффаэле Палладино хорошо проявил себя в двух сезонах в "Монце" и исповедует ту же тактику, что и Итальяно. За ним также наблюдают другие клубы, и его симпатии будут решающими в принятии решения. Его контракт заканчивается в конце этого сезона и фиалкам не придется договариваться с "Монцой".

Тренер "Пизы" Альберто Аквилани неоднократно трепетно отзывался о своем бывшем клубе. Он с молодежной командой "Фиорентины" выиграл несколько трофеев перед своим уходом и еще в конце прошлого сезона он мог бы уже перейти в первую команду, если бы Винченцо Итальяно покинул тренерскую скамью. Правда у Альберто нет опыта работы в Серии А, а контракт у него рассчитан до июня 2025 года, поэтому это эти факты играют не в пользу Аквилани. Хорошим вариантом может стать тренер "Ниццы" Франческо Фариоли. Его команда имела очень сильный старт, где последовал потом небольшой спад в результатах. Французкий клуб вместе с тренером сейчас у многих на виду и претендентов на Фариоли есть несколько, поэтому "Фиорентине" нужно будет выдержать конкуренцию со стороны этих команд.