Пулишич - об отличии Милана от Лондона: Здесь я смог отвлечься от игры и насладиться стилем жизни

Нападающий Кристиан Пулишич до "Милана" выступал 4 сезона за "Челси". Игрок сравнил свою жизнь в Лондоне и Милане.

Стиль жизни здесь, безусловно, отличается от лондонского. Все немного замедлилось. Очевидно, лучше погода. Для меня это большая перемена. Когда я был в Лондоне, все двигалось со скоростью 100 миль в час, а футбольная культура была сумасшедшей. Здесь я смог отвлечься от игры и насладиться стилем жизни, культурой, едой. Мне это очень нравится.

Тактика, безусловно, является важным аспектом в Италии, как все говорят. На тренировках мы постоянно разбираем каждую возможную ситуацию: как мы прессингуем, как выполняем стандартные положения. Я чувствую, что многому научился.