  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пулишич - об отличии Милана от Лондона: Здесь я смог отвлечься от игры и насладиться стилем жизни
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пулишич - об отличии Милана от Лондона: Здесь я смог отвлечься от игры и насладиться стилем жизни

Италия

Сейчас у игрока все хорошо

Пулишич - об отличии Милана от Лондона: Здесь я смог отвлечься от игры и насладиться стилем жизни

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Кристиан Пулишич до "Милана" выступал 4 сезона за "Челси". Игрок сравнил свою жизнь в Лондоне и Милане.

Стиль жизни здесь, безусловно, отличается от лондонского. Все немного замедлилось. Очевидно, лучше погода. Для меня это большая перемена. Когда я был в Лондоне, все двигалось со скоростью 100 миль в час, а футбольная культура была сумасшедшей. Здесь я смог отвлечься от игры и насладиться стилем жизни, культурой, едой. Мне это очень нравится.

Тактика, безусловно, является важным аспектом в Италии, как все говорят. На тренировках мы постоянно разбираем каждую возможную ситуацию: как мы прессингуем, как выполняем стандартные положения. Я чувствую, что многому научился.

В текущем сезоне Пулишич отыграл за "Милан" 33 матча, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Тонали получил новые обвинения по ставкам
yellow-arrow
Источник: Кварацхелия не покинет Наполи до лета 2025 года
yellow-arrow
Шорт-лист Фиорентины на должность главного тренера команды: в списке претендентов четыре фамилии
Челси (Лондон) Милан Кристиан Пулишич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
foxsports.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости