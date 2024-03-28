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Пулишич - об отличии Милана от Лондона: Здесь я смог отвлечься от игры и насладиться стилем жизни
Сейчас у игрока все хорошо
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Кристиан Пулишич до "Милана" выступал 4 сезона за "Челси". Игрок сравнил свою жизнь в Лондоне и Милане.
Стиль жизни здесь, безусловно, отличается от лондонского. Все немного замедлилось. Очевидно, лучше погода. Для меня это большая перемена. Когда я был в Лондоне, все двигалось со скоростью 100 миль в час, а футбольная культура была сумасшедшей. Здесь я смог отвлечься от игры и насладиться стилем жизни, культурой, едой. Мне это очень нравится.
Тактика, безусловно, является важным аспектом в Италии, как все говорят. На тренировках мы постоянно разбираем каждую возможную ситуацию: как мы прессингуем, как выполняем стандартные положения. Я чувствую, что многому научился.
В текущем сезоне Пулишич отыграл за "Милан" 33 матча, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
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