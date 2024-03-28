Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тонали получил новые обвинения по ставкам
Наделал дел
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения относительно ставок на футбол полузащитнику "Ньюкасла" Сандро Тонали. Они располагают информацией, что Тонали с 12 августа по 12 октября сделал по меньшей мере 50 ставок на футбол.
Напомним, что итальянец сейчас отбывает 10-месячную дисквалификацию по этой же причине. Расследование велось Федерацией футбола Италии. Будут ли игроку продлевать срок дисквалификации из-за обвинений FA - неизвестно. Сейчас он действует до 27-го августа.
Последний раз Сандро участвовал в официальном матче 25-го октября 2023-го года. Тогда в Лиге Чемпионов "Ньюкасл" проиграл "Боруссии" (0:1).
Популярное сейчас
- Без нервов – никуда, но свой уровень еще как держим. Обзор матча Украина – Исландия
- Шольц - о войне в Украине: Ряд стран обсуждают, как достичь мирной договоренности
- Главный тренер Румынии: Постараемся изучить Украину как можно лучше
- Анчелотти - о работе с Нестой и Мальдини в Милане: Что я мог объяснить этим двоим?
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ