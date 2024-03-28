Тонали получил новые обвинения по ставкам

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения относительно ставок на футбол полузащитнику "Ньюкасла" Сандро Тонали. Они располагают информацией, что Тонали с 12 августа по 12 октября сделал по меньшей мере 50 ставок на футбол.

Напомним, что итальянец сейчас отбывает 10-месячную дисквалификацию по этой же причине. Расследование велось Федерацией футбола Италии. Будут ли игроку продлевать срок дисквалификации из-за обвинений FA - неизвестно. Сейчас он действует до 27-го августа.

Последний раз Сандро участвовал в официальном матче 25-го октября 2023-го года. Тогда в Лиге Чемпионов "Ньюкасл" проиграл "Боруссии" (0:1).