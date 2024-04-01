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Интер лидирует в гонке за подписание бразильского голкипера

Италия

Бенто может перейти в Серию А

Интер лидирует в гонке за подписание бразильского голкипера

transfermarkt

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"Интер" близок к подписанию голкипера "Атлетика Паранаэнси" Бенто.

"Нерадзурри" еще с зимы стремятся привлечь бразильского игрока в свой состав. "Интер" планирует сконтактировать с клубом футболиста.

Ранее сообщалось об интересе к Бенто со стороны "Челси" и других клубов, но "Интер" сейчас лидирует в гонке за его подписанием.

Бенто в нынешнем сезоне за "Атлетику Паранаэнси" провел 12 поединков, в которых пропустил 6 мячей; 6 матчей сыграл на ноль.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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