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Интер лидирует в гонке за подписание бразильского голкипера
Бенто может перейти в Серию А
transfermarkt
"Интер" близок к подписанию голкипера "Атлетика Паранаэнси" Бенто.
"Нерадзурри" еще с зимы стремятся привлечь бразильского игрока в свой состав. "Интер" планирует сконтактировать с клубом футболиста.
Ранее сообщалось об интересе к Бенто со стороны "Челси" и других клубов, но "Интер" сейчас лидирует в гонке за его подписанием.
Бенто в нынешнем сезоне за "Атлетику Паранаэнси" провел 12 поединков, в которых пропустил 6 мячей; 6 матчей сыграл на ноль.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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