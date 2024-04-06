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Салернитана - Сасуоло (2:2). Обзор матча и видео голов
Кто забивал?
Матч открытия 31 тура итальянской Серии А Салернитана - Сасуоло закончился со счетом 2:2. Голы забивали: 0-1 Лорьенте 37', 0-2 Байрами 44', 1-2 Кандрева 52', 2-2 Маджоре 90+1'.
Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Италии "Салернитана" - "Сасуоло".
Салерно. "Стадио Ареки".
"Салернитана" - "Сасуоло" (2:2)
Голы:
Напомним, что для возрастного полузащитника "Салернитаны" Антонио Кандревы это 36-ый матч. В нынешнем сезоне он уже забил 6 голов и отдал 6 ассистов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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