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Рома - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Римское дерби в чемпионате Италии – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Римское дерби – наиболее яростное, наиболее острое в Италии. С резюме вроде "похорон" соперника или повешенных с моста кукл в его образе. Правда, часто оно остается вещью в себе, ведь "Рома" и "Лацио" одновременно не борются за важные места. Но ныне в случае победы "орлов" обе вступят в борьбу за зону Лиги Чемпионов. Так что острота матча повышается.
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Чемпионат Италии, 31-й тур
6 апреля 2024. Рим, Олимпико"
"Рома" 19:00 "Лацио"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Рома - ЛаціоСмотреть трансляцию
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