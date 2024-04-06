Рома - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Римское дерби – наиболее яростное, наиболее острое в Италии. С резюме вроде "похорон" соперника или повешенных с моста кукл в его образе. Правда, часто оно остается вещью в себе, ведь "Рома" и "Лацио" одновременно не борются за важные места. Но ныне в случае победы "орлов" обе вступят в борьбу за зону Лиги Чемпионов. Так что острота матча повышается.

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Чемпионат Италии, 31-й тур

6 апреля 2024. Рим, Олимпико"

"Рома" 19:00 "Лацио"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1