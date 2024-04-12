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Интер хочет приобрести игрока Манчестер Юнайтед
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Змеи находятся на полшага к заветному Скудетто. Впрочем, владельцы "Интера" уже определились с приоритетными целями на ближайшее трансферное окно.
В случае ухода Дензела Дюмфриса, нерадзурри будут контактировать с "МЮ" по приобретению их защитника Аарона Ван-Биссаки, контракт которого истекает в 2025 году. Кроме того, англичанин уже попадал на радары итальянского клуба в прошлом. Руководству клуба нравится то, что англичанин очень быстрый и умеет хорошо защищаться на фланге один на один.
Добавим, что Аарон Ван-Биссака провел в этом сезоне 21 матч, где отметился 3 результативными передачами.
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