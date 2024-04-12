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Интер хочет приобрести игрока Манчестер Юнайтед

Италия

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

Интер хочет приобрести игрока Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Змеи находятся на полшага к заветному Скудетто. Впрочем, владельцы "Интера" уже определились с приоритетными целями на ближайшее трансферное окно.

В случае ухода Дензела Дюмфриса, нерадзурри будут контактировать с "МЮ" по приобретению их защитника Аарона Ван-Биссаки, контракт которого истекает в 2025 году. Кроме того, англичанин уже попадал на радары итальянского клуба в прошлом. Руководству клуба нравится то, что англичанин очень быстрый и умеет хорошо защищаться на фланге один на один.

Добавим, что Аарон Ван-Биссака провел в этом сезоне 21 матч, где отметился 3 результативными передачами.

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Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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