Интер хочет приобрести игрока Манчестер Юнайтед

Змеи находятся на полшага к заветному Скудетто. Впрочем, владельцы "Интера" уже определились с приоритетными целями на ближайшее трансферное окно.

В случае ухода Дензела Дюмфриса, нерадзурри будут контактировать с "МЮ" по приобретению их защитника Аарона Ван-Биссаки, контракт которого истекает в 2025 году. Кроме того, англичанин уже попадал на радары итальянского клуба в прошлом. Руководству клуба нравится то, что англичанин очень быстрый и умеет хорошо защищаться на фланге один на один.

Добавим, что Аарон Ван-Биссака провел в этом сезоне 21 матч, где отметился 3 результативными передачами.