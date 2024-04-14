Серия А. Наполи - Фрозиноне 2:2. Видео голов и обзор матча

"Наполи" не сумело переиграть "Фрозиноне" в 32-м туре Серии А. Сегодня их выступление нельзя назвать провальным. Но плохая реализация и траблы в обороне привели к потере очков с атусайдером лиги.

Гости выжали максимум из себя. Нереализованный пенальти в первом тайме их не подкосил, а лишь разозлил. 2 гола во второй части игры это подтверждают. Дубль на счету Валида Шеддиры. "Наполи" продолжает борьбу за еврокубки. Сейчас они на 8-м месте. Зато "Фрозиноне" мечтает не вылететь. Одно очко до безопасной зоны вселяет оптимизм.

Серия А. 32-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фрозиноне" 2:2

Голы: Политано 16, Осимхен 63 - Хеддира 50, 73

Нереализованный пенальти: Суле 30 (вратарь)

Удаление: Руи 90+8 (вторая желтая)