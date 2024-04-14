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Серия А. Наполи - Фрозиноне 2:2. Видео голов и обзор матча
Неожиданно или ожидаемо?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" не сумело переиграть "Фрозиноне" в 32-м туре Серии А. Сегодня их выступление нельзя назвать провальным. Но плохая реализация и траблы в обороне привели к потере очков с атусайдером лиги.
Гости выжали максимум из себя. Нереализованный пенальти в первом тайме их не подкосил, а лишь разозлил. 2 гола во второй части игры это подтверждают. Дубль на счету Валида Шеддиры. "Наполи" продолжает борьбу за еврокубки. Сейчас они на 8-м месте. Зато "Фрозиноне" мечтает не вылететь. Одно очко до безопасной зоны вселяет оптимизм.
Серия А. 32-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Фрозиноне" 2:2
Голы: Политано 16, Осимхен 63 - Хеддира 50, 73
Нереализованный пенальти: Суле 30 (вратарь)
Удаление: Руи 90+8 (вторая желтая)
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