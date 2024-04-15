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Индзаги рассказал о своем будущем в Интере
Я уверен, что не будет никаких проблем (с)
Anadolu Ajansi
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги рассказал о своем будущем в клубе. Специалист уверен, что клуб продолжит с ним сотрудничество.
"Я очень счастлив в "Интере", в конце сезона мы обсудим мой контракт".
"Я уверен, что не будет никаких проблем в переговорах, чтобы продолжить сотрудничество", - добавил Симоне.
Индзаги присоединился к итальянскому клубу в 2021 году. Он подписал контракт, который действует до 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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