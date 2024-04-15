Защитника Ромы выписали из больницы

14 марта во время матча "Удинезе" - "Рома" защитнику "волков" Эвану Ндика стало плохо. Врачи вынесли игрока с поля на носилках.

Сегодня, 15 апреля, Эван прошел дополнительные обследования. Проведены кардиологические исследования первого и второго уровня, которые дали отрицательный результат на сердечные патологии.

Игрока уже выписали из больницы, но пройдет дополнительные обследования в Риме.