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Защитника Ромы выписали из больницы
Но игрок пройдет дополнительные медицинские обследования
Getty Images/Global Images Ukraine
14 марта во время матча "Удинезе" - "Рома" защитнику "волков" Эвану Ндика стало плохо. Врачи вынесли игрока с поля на носилках.
Сегодня, 15 апреля, Эван прошел дополнительные обследования. Проведены кардиологические исследования первого и второго уровня, которые дали отрицательный результат на сердечные патологии.
Игрока уже выписали из больницы, но пройдет дополнительные обследования в Риме.
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Источник:as roma
Опубликовал: Екатерина Власова
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