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Защитника Ромы выписали из больницы

Италия

Но игрок пройдет дополнительные медицинские обследования

Защитника Ромы выписали из больницы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

14 марта во время матча "Удинезе" - "Рома" защитнику "волков" Эвану Ндика стало плохо. Врачи вынесли игрока с поля на носилках.

Сегодня, 15 апреля, Эван прошел дополнительные обследования. Проведены кардиологические исследования первого и второго уровня, которые дали отрицательный результат на сердечные патологии.

Игрока уже выписали из больницы, но пройдет дополнительные обследования в Риме.

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Источник:
as roma
Опубликовал: Екатерина Власова
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