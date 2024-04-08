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Антонио Кассано о Моуринью: он полностью закончился как тренер

Италия

Бывший футболист Ромы и Реала не скрывает своей критики к португальцу

Антонио Кассано о Моуринью: он полностью закончился как тренер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В середине января "Рома" уволила Моуринью и на смену ему назначили Даниэле Де Росси. После этого результаты у волков пошли в гору и теперь римский клуб отстает на 3 очка от четвертого места, которое гарантирует попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Бывший игрок "Ромы" Антонио Кассано видит положительные стороны относительно увольнения португальца зимой.

"Как тренер, Моуринью полностью закончился. Он больше не способен тренировать, он продолжает делать то же самое, что и 10 лет назад. Он не стал играть с Паредесом и отдал предпочтение Бове перед Пеллегрини. Де Росси дал "Роме" веру в то, что это сильная команда, что он делает необычайную работу. Он всегда был предназначен для этого", - цитирует итальянца Football Italia.

Добавим, что с момента назначения Даниэле Де Росси тренером волков, под его руководством команда имеет 8 побед, 2 ничьи и 1 поражение в итальянском чемпионате. Кроме того, "Рома" продолжает свою борьбу за кубок Лиги Европы, где в четвертьфинале встретится с "Миланом".

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Антонио Кассано Даниэле Де Росси Рома Жозе Моуринью
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Гресь
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