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"Слишком много шума". Директор Болоньи отреагировал на интерес Ювентуса к Мотте
Фенуччи также рассказал об игроках команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клаудио Фенуччи, директор "Болоньи", рассказал о главном тренере команды Тьяго Мотта.
"Тьяго работает так, будто у него с нами долгосрочный контракт (соглашение Мотты рассчитано до лета 2024 года). Не беда, что он еще не подтвердил свое будущее с нами на ближайшие годы. Меня немного волнуют постоянные слухи и слишком много шума вокруг наших игроков и не только.
Мне это не нравится. Мы сильный клуб, один из сильнейших в Серии А, и очень раздражает видеть многих наших игроков в других клубах, это неприятное ощущение".
Ранее итальянские СМИ сообщали, что наставником "Болоньи" интересуется "Ювентус".
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