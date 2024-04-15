"Слишком много шума". Директор Болоньи отреагировал на интерес Ювентуса к Мотте

Клаудио Фенуччи, директор "Болоньи", рассказал о главном тренере команды Тьяго Мотта.

"Тьяго работает так, будто у него с нами долгосрочный контракт (соглашение Мотты рассчитано до лета 2024 года). Не беда, что он еще не подтвердил свое будущее с нами на ближайшие годы. Меня немного волнуют постоянные слухи и слишком много шума вокруг наших игроков и не только.

Мне это не нравится. Мы сильный клуб, один из сильнейших в Серии А, и очень раздражает видеть многих наших игроков в других клубах, это неприятное ощущение".