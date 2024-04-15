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"Слишком много шума". Директор Болоньи отреагировал на интерес Ювентуса к Мотте

Италия

Фенуччи также рассказал об игроках команды

"Слишком много шума". Директор Болоньи отреагировал на интерес Ювентуса к Мотте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Клаудио Фенуччи, директор "Болоньи", рассказал о главном тренере команды Тьяго Мотта.

"Тьяго работает так, будто у него с нами долгосрочный контракт (соглашение Мотты рассчитано до лета 2024 года). Не беда, что он еще не подтвердил свое будущее с нами на ближайшие годы. Меня немного волнуют постоянные слухи и слишком много шума вокруг наших игроков и не только.

Мне это не нравится. Мы сильный клуб, один из сильнейших в Серии А, и очень раздражает видеть многих наших игроков в других клубах, это неприятное ощущение".

Ранее итальянские СМИ сообщали, что наставником "Болоньи" интересуется "Ювентус".

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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