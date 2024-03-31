  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус и Ливерпуль рассматривает тренера Болоньи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус и Ливерпуль рассматривает тренера Болоньи

Италия

Решение за 41-летним специалистом

Ювентус и Ливерпуль рассматривает тренера Болоньи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта может возглавить "Ювентус" или "Ливерпуль", сообщает The Athletic.

По информации издания, Тьяго Мотта в следующем сезоне может возглавить "Ливерпуль", если Рубен Аморим, тренер "Спортинга" откажет "мерсисайдцам" в предложении возглавить "Ливерпуль". Также за тренером "Болоньи" следит "Ювентус", в Турине считают, что Мотта идеальная замена Массимилиано Аллегри.

Читайте такжеОпределились. Ливерпуль готов заплатить отступные за тренера Спортинга

Напомним, Тьяго Мотта возглавил "Болонью" в сентябре 2022 года. Пока команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 54 очка.

По теме
yellow-arrow
Джилардино: Надеюсь, Малиновский не пропустит слишком много матчей
yellow-arrow
Леау: Милан – мой дом. Я счастлив здесь
yellow-arrow
Оторвались от Юве. Фиорентина — Милан 1:2. Видео голов и обзор матча
Ювентус (Турин) Тьяго Мотта
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости