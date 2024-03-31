Ювентус и Ливерпуль рассматривает тренера Болоньи

Главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта может возглавить "Ювентус" или "Ливерпуль", сообщает The Athletic.

По информации издания, Тьяго Мотта в следующем сезоне может возглавить "Ливерпуль", если Рубен Аморим, тренер "Спортинга" откажет "мерсисайдцам" в предложении возглавить "Ливерпуль". Также за тренером "Болоньи" следит "Ювентус", в Турине считают, что Мотта идеальная замена Массимилиано Аллегри.

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Напомним, Тьяго Мотта возглавил "Болонью" в сентябре 2022 года. Пока команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 54 очка.