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Ювентус и Ливерпуль рассматривает тренера Болоньи
Решение за 41-летним специалистом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта может возглавить "Ювентус" или "Ливерпуль", сообщает The Athletic.
По информации издания, Тьяго Мотта в следующем сезоне может возглавить "Ливерпуль", если Рубен Аморим, тренер "Спортинга" откажет "мерсисайдцам" в предложении возглавить "Ливерпуль". Также за тренером "Болоньи" следит "Ювентус", в Турине считают, что Мотта идеальная замена Массимилиано Аллегри.
Напомним, Тьяго Мотта возглавил "Болонью" в сентябре 2022 года. Пока команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 54 очка.
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