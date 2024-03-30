Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились. Ливерпуль готов заплатить отступные за тренера Спортинга
Скорее всего, новым тренером Ливерпуля будет Рубен Аморим
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" определился, кем заменит Юргена Клоппа, сообщает The Telegraph.
Как говорится в издании, после объявления Хаби Алонсо, что он не собирается покидать "Байер", "Ливерпуль" остаточно определился с тем, кто будет тренировать команду в следующем сезоне, а именно Рубен Аморим. Издание добавляет, что "Ливерпуль" готов заплатить отступные в размере 15 миллионов евро, только чтобы португальский специалист присоединился к ним.
Напомним, Рубен Аморим возглавил "Спортинг" в марте 2020. Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу в чемпионате Португалии, набрав 68 очков.
Популярное сейчас
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Алонсо остается в Байере, Баранка покидает УАФ, Трубин играет на ноль. Главные новости за 29 марта
- Полесье - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинец Захар Бауманн тренировался с основной командой Манчестер Юнайтед
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО