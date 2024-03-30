Определились. Ливерпуль готов заплатить отступные за тренера Спортинга

"Ливерпуль" определился, кем заменит Юргена Клоппа, сообщает The Telegraph.

Как говорится в издании, после объявления Хаби Алонсо, что он не собирается покидать "Байер", "Ливерпуль" остаточно определился с тем, кто будет тренировать команду в следующем сезоне, а именно Рубен Аморим. Издание добавляет, что "Ливерпуль" готов заплатить отступные в размере 15 миллионов евро, только чтобы португальский специалист присоединился к ним.

Напомним, Рубен Аморим возглавил "Спортинг" в марте 2020. Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу в чемпионате Португалии, набрав 68 очков.