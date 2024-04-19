Серия А. Лацио вдруг набрал ход - победа на сложном выезде в Генуе

Серия А. 33-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Лацио" 0:1

Гол: Луис Альберто 67

"Дженоа": Х. Мартинес, Вольякко (Сабелли 79), Де Винтер, Васкес, Спенс, Строотман (Бадель 68), Френдруп (Торсби 88), Гудмундссон, Мартин, Экубан (Анкейе 68), Ретеги

"Лацио": Мандас, Патрик, Казале (А. Романьоли 46), Хила, Марушич, Весино, Камада, Лаццари (Хюсай 36), Фелипе Андерсон (Педро 68), Луис Альберто (Ровелла 86), Кастельянос (Катальди 68)

Предупреждения: Казале 16, Катальди 87

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

В предыдущем туре "Лацио" стал единственной командой Топ-12 Серии А, одержавшей победу. Даже разгромил. Но всего лишь дома "Салернитану", безоговорочно худшую команду лиги. И при протесте болельщиков, свисте, баннерах вроде "вы недостойны носить эти футболки". Победу не праздновали. Главный тренер Игор Тудор назвал атмосферу на стадионе "сюрреалистичной".

Более того - атмосфера вокруг него бушевала из-за официально объявленного ухода Фелипе Андерсона летом и заявления Луиса Альберто о желании уйти. Ярость болельщиков разгорается все больше. В целом разговоры о летней кадровой революции, а не о настоящем. В котором у команды все еще остались полуфинал Кубка и борьба в лиге.

Тем не менее, на фоне всего этого "лациале" поехали на сложный выезд в Геную и добыли там победу. Над "Дженоа", не проигравшей в четырех предыдущих матчах, среди них гостевые ничьи с "Ювентусом" и "Фиорентиной". Добыли с позиции силы. Играя ни в коем случае не ярко, но организованно, доминируя, ища именно победу. Владея мячом 61 процент времени.

В первом тайме у них получалось очень мало. По ударам по воротам они проиграли, в створ не попадали. Катали мяч возле штрафной "Дженоа", не находя решений. Как раз последняя в контратаках создавала. Экубан сместился в центр и немного не попал в ближний угол. Ретеги завершил комбинацию с пасом пяткой ударом выше. Экубан ударом ножницами попал во вратаря.

В самой концовке тайма в отличной контратаке трех против одного Экубан был обязан отдавать кому-то из двоих, но пробил и не попал в ворота.

Во втором тайме римляне уже плотнее сели возле ворот соперника, к тому же, ничего не позволяя ему в контратаках. Заиграли быстрее. Хотя и здесь получалось мало. Но был удар Луиса Альберто на входе в штрафную, который Мартинес бросился тащить, хотя не шел в створ. Де Винтер дарил мяч, но уже трое гостей не разыграли, замешкались и в итоге пробили в соперника.

Все же им удалось забить. Фелипе Андерсон справа послал Камаду в штрафную, тот отдал назад и в центр, Марушич разумно пропустил, а Фелипе Андерсон спокойно забил. Красивая комбинация. И автор гола праздновал, показывая на эмблему клуба. После чего "Лацио" еще минут 15 подержал игру в руках, затем отошел в оборону и довольно спокойно прикрыл ее.

Между всеми страстями и сменами тренеров на временных и постоянных "Лацио" уже с четырьмя победами в пяти последних матчах лиги. На данный момент он на шестом месте, опережая "Аталанту" и отставая от "Ромы" лишь на три очка. Правда, у обеих по два матча в запасе, но их еще нужно выиграть.

"Дженоа" крепко на 12-ом месте, но ее домашняя форма беспокоит. Ничья и два поражения в трех последних матчах на "Марасси", плохая, пассивная игра в пяти из шести этих таймов. И Руслан Малиновский не может помочь, поскольку уже третью неделю травмирован.