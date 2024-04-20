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Аталанта хочет предложить Гасперини новый двухлетний контракт
Наставник останется в Бергамо?
ANSA
Итальянская "Аталанта" хочет продлить контракт со своим наставником Джаном Пьером Гасперини. Об этом сообщает Николо Скира.
Бергамаски планируют предложить специалисту новый двухлетний контракт сроком до лета 2026 года. Также в него будет включена опция продления еще на один сезон.
Скира отмечает, что некоторые важные клубы проявили интерес к тренеру, но руководство "Аталанты" хочет оставить Гасперини.
Итальянец возглавляет бергамасков с 2016 года. Его текущий контракт истекает летом 2025-го. Добавим, что в январе ему исполнилось 66 лет.
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