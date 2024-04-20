Аталанта хочет предложить Гасперини новый двухлетний контракт

Итальянская "Аталанта" хочет продлить контракт со своим наставником Джаном Пьером Гасперини. Об этом сообщает Николо Скира.

Бергамаски планируют предложить специалисту новый двухлетний контракт сроком до лета 2026 года. Также в него будет включена опция продления еще на один сезон.

Скира отмечает, что некоторые важные клубы проявили интерес к тренеру, но руководство "Аталанты" хочет оставить Гасперини.

Итальянец возглавляет бергамасков с 2016 года. Его текущий контракт истекает летом 2025-го. Добавим, что в январе ему исполнилось 66 лет.