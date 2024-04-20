  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аталанта хочет предложить Гасперини новый двухлетний контракт
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта хочет предложить Гасперини новый двухлетний контракт

Италия

Наставник останется в Бергамо?

Аталанта хочет предложить Гасперини новый двухлетний контракт

ANSA

Новина українською

Итальянская "Аталанта" хочет продлить контракт со своим наставником Джаном Пьером Гасперини. Об этом сообщает Николо Скира.

Бергамаски планируют предложить специалисту новый двухлетний контракт сроком до лета 2026 года. Также в него будет включена опция продления еще на один сезон.

Скира отмечает, что некоторые важные клубы проявили интерес к тренеру, но руководство "Аталанты" хочет оставить Гасперини.

Итальянец возглавляет бергамасков с 2016 года. Его текущий контракт истекает летом 2025-го. Добавим, что в январе ему исполнилось 66 лет.

По теме
yellow-arrow
Отыгрались с 0:2. Кальяри - Ювентус 2:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Клуб с чемпионата Италии заинтересован в подписании Начо Фернандеса
yellow-arrow
Не передумали. В следующие несколько недель Милан проведет официальную процедуру увольнения Пиоли
Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости