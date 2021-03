Это Тревор из GTA V: Игуаин появился с бородой и лишними килограммами на тренировке Интера Майами

Гонсало Игуаин, аргентинский форвард "Интера" из Майами, привлек внимание пользователей социальных сетей после появления в них видео, на котором можно заметить значительные изменения в образе нападающего.

На первую тренировочную сессию 33-летний страйкер завалился с густой бородой, выбритой головой и лишними килограммами на животе. Фанаты в Твиттере знатно издеваются над Гонсало, сравнивая его с Тревором из культовой компьютерной игры GTA V.

Oh, and star striker Gonzalo Higuain is currently rocking a heavy beard. ????



All it took was one winter in Miami and he is already looking like Rick Ross and DJ Khaled. #InterMiamiCF pic.twitter.com/7TE72TaWsS