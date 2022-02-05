Есть ещё порох в пороховницах? 38-летний Тевес перейдёт в клуб МЛС
Аргентинец идет по стопам Ибрагимовича
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Guilherme Calvo-Pool
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентуса" и "Бока Хуниорс" Карлос Тевес может продолжить карьеру в Соединенных Штатах Америки.
Клуб "Ди Си Юнайтед", который выступает в МЛС, предлагает 38-летнему форварду контракт на один сезон. Подробная информация о соглашении пока не известна.
Аргентинец покинул "Боку" летом прошлого года, и c тех пор он остается без команды. Как известно, "Ди Си Юнайтед" тренирует соотечественник Тевеса Эрнан Лосада.
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Источник:Nico Schira
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
05.02.2022 в 15:48
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