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Есть ещё порох в пороховницах? 38-летний Тевес перейдёт в клуб МЛС

MLS
(1 голосов)

Аргентинец идет по стопам Ибрагимовича

Есть ещё порох в пороховницах? 38-летний Тевес перейдёт в клуб МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Guilherme Calvo-Pool

Новина українською

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентуса" и "Бока Хуниорс" Карлос Тевес может продолжить карьеру в Соединенных Штатах Америки.

Клуб "Ди Си Юнайтед", который выступает в МЛС, предлагает 38-летнему форварду контракт на один сезон. Подробная информация о соглашении пока не известна.

Аргентинец покинул "Боку" летом прошлого года, и c тех пор он остается без команды. Как известно, "Ди Си Юнайтед" тренирует соотечественник Тевеса Эрнан Лосада.

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В статье: Карлос Тевес Бока Хуниорс (Аргентина) Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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Источник:
Nico Schira

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
05.02.2022 в 15:48
Какой там порох? Это просто маркетинговый ход. Для продажи джерси.
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