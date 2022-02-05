Есть ещё порох в пороховницах? 38-летний Тевес перейдёт в клуб МЛС

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентуса" и "Бока Хуниорс" Карлос Тевес может продолжить карьеру в Соединенных Штатах Америки.

Клуб "Ди Си Юнайтед", который выступает в МЛС, предлагает 38-летнему форварду контракт на один сезон. Подробная информация о соглашении пока не известна.

Аргентинец покинул "Боку" летом прошлого года, и c тех пор он остается без команды. Как известно, "Ди Си Юнайтед" тренирует соотечественник Тевеса Эрнан Лосада.