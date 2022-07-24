Уже во втором матче. Бэйл забил дебютный гол в МЛС – ВИДЕО
Гарет закрепил победу Лос-Анджелеса
фото - LAFC
В ночь на воскресенье, 24 июля, ФК "Лос-Анджелес" в рамках регулярного чемпионата МЛС играл на выезде со "Спортинг Канзас Сити".
Лидирующие в Западной конференции гости открыли счет в начале второго – отличился колумбиец Кристиан Аранго. На 65-й минуте на поле появился звездный новичок калифорнийцев Гарет Бэйл. А на 83-й он удвоил преимущество своей команды, точно пробив в нижний угол в быстрой контратаке. Он мог и дубль оформить, но уже в компенсированное время не реализовал выход один на один.
Это лишь второе появление Бэйла на поле после переезда из Европы. Первый тайма в составе "Лос-Анджелеса" отыграл Джорджо Кьеллини, в перерыве он был заменен. После 21 сыгр0анного матча "Лос-Анджелес" лидирует на Западе с отрывмов в четыре очка от "Остина".
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