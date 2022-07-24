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Уже во втором матче. Бэйл забил дебютный гол в МЛС – ВИДЕО

MLS
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Гарет закрепил победу Лос-Анджелеса

Уже во втором матче. Бэйл забил дебютный гол в МЛС – ВИДЕО

фото - LAFC

Новина українською

В ночь на воскресенье, 24 июля, ФК "Лос-Анджелес" в рамках регулярного чемпионата МЛС играл на выезде со "Спортинг Канзас Сити".

Лидирующие в Западной конференции гости открыли счет в начале второго – отличился колумбиец Кристиан Аранго. На 65-й минуте на поле появился звездный новичок калифорнийцев Гарет Бэйл. А на 83-й он удвоил преимущество своей команды, точно пробив в нижний угол в быстрой контратаке. Он мог и дубль оформить, но уже в компенсированное время не реализовал выход один на один.

Это лишь второе появление Бэйла на поле после переезда из Европы. Первый тайма в составе "Лос-Анджелеса" отыграл Джорджо Кьеллини, в перерыве он был заменен. После 21 сыгр0анного матча "Лос-Анджелес" лидирует на Западе с отрывмов в четыре очка от "Остина".

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В статье: Гарет Бэйл ФК "Лос-Анджелес"
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