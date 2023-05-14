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Фанаты Интер Майами требуют, чтобы Месси перешел в МЛС

MLS
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Они скандировали его имя во время матча

Фанаты Интер Майами требуют, чтобы Месси перешел в МЛС

Фото: @PSG_inside

Новина українською

Болельщики "Интер Майами" скандировали имя Лионеля Месси на матче MLS. "Интер Майами" обыграл "Нью-Ингленд Революшн" (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата.

Давид Руис открыл счет на 6-й минуте. Вскоре после этого фанаты хозяев стали скандировать: "Месси! Месси! Месси!" Отметим, что ранее неоднократно сообщалось об интересе команды из Майами к Месси.

Утверждалось, что "Интер Майами" Дэвида Бекхэма может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году – до открытия стадиона в Майами. Также была информация, что отец и агент Месси обсудят переход Лионеля в "Интер Майами" уже этим летом.

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В статье: Лионель Месси МЛС Пари Сен-Жермен (Париж) Интер Майами
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