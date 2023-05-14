Фанаты Интер Майами требуют, чтобы Месси перешел в МЛС
Они скандировали его имя во время матча
Фото: @PSG_inside
Болельщики "Интер Майами" скандировали имя Лионеля Месси на матче MLS. "Интер Майами" обыграл "Нью-Ингленд Революшн" (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата.
Давид Руис открыл счет на 6-й минуте. Вскоре после этого фанаты хозяев стали скандировать: "Месси! Месси! Месси!" Отметим, что ранее неоднократно сообщалось об интересе команды из Майами к Месси.
Утверждалось, что "Интер Майами" Дэвида Бекхэма может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году – до открытия стадиона в Майами. Также была информация, что отец и агент Месси обсудят переход Лионеля в "Интер Майами" уже этим летом.
Популярное сейчас
- Даже в случае победы. Ла Лига не проведет награждение Барселоны после матча против Эспаньола
- Россияне дважды за ночь атаковали Тернопольщину. В том числе повреждены 12 домов
- Кривбасс – Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ 14.05.2023
- Вспомните стартовые составы Шахтера и Динамо в "золотом" матче 2006 года? Квиз
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО