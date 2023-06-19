Бускетс может присоединиться к Интер Майами

Серхио Бускетс после того, как покинул "Барселону" в качестве свободного агента летом, может присоединиться к "Интер Майами". Об этом сообщает as.com. Ожидается, что ветеран официально оформит переход в MLS в ближайшее время.

В июле бывшему игроку сборной Испании исполнится 35 лет. Он покинул "Камп Ноу" после 15 сезонов. За это время Бускетс провел 722 матча, выиграл девять титулов Ла Лиги, три Лиги чемпионов и семь Копа дель Рей.

Ранее обсуждался переход Жорди Альбы в этот клуб.