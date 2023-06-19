Бускетс может присоединиться к Интер Майами
Воссоединение с Месси возможно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Серхио Бускетс после того, как покинул "Барселону" в качестве свободного агента летом, может присоединиться к "Интер Майами". Об этом
В июле бывшему игроку сборной Испании исполнится 35 лет. Он покинул "Камп Ноу" после 15 сезонов. За это время Бускетс провел 722 матча, выиграл девять титулов Ла Лиги, три Лиги чемпионов и семь Копа дель Рей.
Ранее обсуждался переход Жорди Альбы в этот клуб.
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Источник:as.com
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