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Бускетс может присоединиться к Интер Майами

MLS
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Воссоединение с Месси возможно

Бускетс может присоединиться к Интер Майами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Серхио Бускетс после того, как покинул "Барселону" в качестве свободного агента летом, может присоединиться к "Интер Майами". Об этом сообщает as.com. Ожидается, что ветеран официально оформит переход в MLS в ближайшее время.

В июле бывшему игроку сборной Испании исполнится 35 лет. Он покинул "Камп Ноу" после 15 сезонов. За это время Бускетс провел 722 матча, выиграл девять титулов Ла Лиги, три Лиги чемпионов и семь Копа дель Рей.

Ранее обсуждался переход Жорди Альбы в этот клуб.

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В статье: Серхио Бускетс Интер Майами
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Источник:
as.com

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