Бэкхем о Месси: Его презентацию посмотрели 3,5 миллиарда зрителей. К нам пришел величайший игрок в истории

Совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм для ESPN Argentina прокомментировал переход Лионеля Месси в его клуб.

Напомним, что вместе с Месси в клуб приходят Серхио Бускетс, Жорди Альба и, похоже, Луис Суарес.

Месси может дебютировать за "Интер Майами" уже 21-го июля.

David Beckham: “We have the greatest player in history in our city and in our club, that attracted a lot of attention around the world, something we always wanted. We had 3.5 Billion viewers during Leo's presentation, it was something very big.” @ESPNArgentina ????️???????????????????????????? pic.twitter.com/Yp79fx2BGf