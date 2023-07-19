В компании Кривцова. Месси и Бускетс провели первую тренировку с Интером Майами
Вскоре они уже могут дебютировать в США
Фото: ФК Інтер Маямі
Летние новички "Интера" Майами Лионель Месси и Серхио Бускетс уже присоединились к команде. Они провели первую совместную тренировку под руководством аргентинского наставника Херардо Мартино.
17 июля было официальное представление футболистов на стадионе "Интера", а 18 июля они в хорошем настроении занимались вместе со всеми.
Месси больше всего общался с нападающим и по совместительству капитаном венесуэльцем Жозефом Мартинесом.
Messi. Busquets. Whole squad's here.— Major League Soccer (@MLS) July 18, 2023
Our first look at @InterMiamiCF's new star duo on the training pitch. ???? pic.twitter.com/i5oDYbcfvP
Дебютировать за новую команду Бускетс и Месси могут уже в ночь с 21 на 22 июля в Кубке лиги. Тогда "Интер" сыграет против мексиканского "Крус Асуля".
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