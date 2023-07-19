  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. В компании Кривцова. Месси и Бускетс провели первую тренировку с Интером Майами
В тренде

В компании Кривцова. Месси и Бускетс провели первую тренировку с Интером Майами

MLS
(1 голосов)

Вскоре они уже могут дебютировать в США

В компании Кривцова. Месси и Бускетс провели первую тренировку с Интером Майами

Фото: ФК Інтер Маямі

Новина українською

Летние новички "Интера" Майами Лионель Месси и Серхио Бускетс уже присоединились к команде. Они провели первую совместную тренировку под руководством аргентинского наставника Херардо Мартино.

17 июля было официальное представление футболистов на стадионе "Интера", а 18 июля они в хорошем настроении занимались вместе со всеми.

Месси больше всего общался с нападающим и по совместительству капитаном венесуэльцем Жозефом Мартинесом.

Дебютировать за новую команду Бускетс и Месси могут уже в ночь с 21 на 22 июля в Кубке лиги. Тогда "Интер" сыграет против мексиканского "Крус Асуля".

По теме
yellow-arrow
Хорди Альба станет следующим трансфером Интера Майами: вскоре подписание контракта
yellow-arrow
Бэкхем о Месси: Его презентацию посмотрели 3,5 миллиарда зрителей. К нам пришел величайший игрок в истории
yellow-arrow
Суарес в скором времени присоединится к Интер Майами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Лионель Месси Серхио Бускетс Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде