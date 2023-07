В компании Кривцова. Месси и Бускетс провели первую тренировку с Интером Майами

Летние новички "Интера" Майами Лионель Месси и Серхио Бускетс уже присоединились к команде. Они провели первую совместную тренировку под руководством аргентинского наставника Херардо Мартино.

17 июля было официальное представление футболистов на стадионе "Интера", а 18 июля они в хорошем настроении занимались вместе со всеми.

Месси больше всего общался с нападающим и по совместительству капитаном венесуэльцем Жозефом Мартинесом.

Messi. Busquets. Whole squad's here.



