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Месси отметился шикарным победным голом во время своего дебюта за Интер Майами - ВИДЕО

MLS
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(5 голосов)

Также на поле впервые вышел и Серхио Бускетс

Месси отметился шикарным победным голом во время своего дебюта за Интер Майами - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках Кубка лиги Северной и Центральной Америки "Интер" Майами встречался с "Крус Асулем". Этот поединок анонсировался как дебютный для звездных новичков "геронсов".

Первый тайм команды завершили без Лионеля Месси и Серхио Бускетса – "Интер" его выиграл со счетом 1:0. Аргентинец и испанец появились на поле на 54-й минуте. Кстати, Лео играл с капитанской повязкой.

На 65-й минуте "Крус Асуль" сравнял счет, но судьба матча решилась в компенсированное ко второму тайма время.

Лионель Месси прекрасным ударом со штрафного положил мяч в девятку и вырвал победу для "Интера". Это дебютный гол аргентинца в США.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды Херардо Мартино и провел на поле 90 минут. Это его пятый матч подряд за коллектив из Майами.

Следующий матч "Интер" проведет в ночь с 25 на 26 июля по центральноевропейскому времени. "Геронсы" встретятся с "Атлантой Юнайтед" в том же Кубке лиги.

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В статье: Сергей Кривцов Лионель Месси Серхио Бускетс Крус Асуль (Мехико) Интер Майами
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Комментарии (8)
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sasha popov (Новомосковськ)
22.07.2023 в 10:45
Красавец!
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
22.07.2023 в 10:13
Дурак залетел. Бывает.
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+1
-2
avatar
scorpius (Ck)
22.07.2023 в 10:15
Если ты про Павелко, то таки да - дурак "залетел"
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+2
0
avatar
Американец 2000
22.07.2023 в 11:08
oda1979 (Запорожье) - ты дбил ???
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.07.2023 в 09:42
красота!
Ответить
+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
22.07.2023 в 09:33
Майстерність не проп'єш Так гарувати з віком все важче, утім коли в тебе головні козирі, не бітися-боротися, а "світла голова" то можна ще своїй команді допомогти перемогти!
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+2
-2
Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.07.2023 в 08:56
Куда там, какому-то португальскому неудачнику до великого Лео Месси! Браво, ЛЕО!!! оПОНОСович, твой выход!
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+2
-5
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Spokoyno (Київ)
22.07.2023 в 09:41
Darian давайте не будемо опускатися до рівня вітьків... Вболіваємо за своїх та красивий футбол! Нехай чМоськи займаються своєю справою P.S. одна су... вже прибігла мінус поставила.
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+1
-4

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