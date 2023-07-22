Месси отметился шикарным победным голом во время своего дебюта за Интер Майами - ВИДЕО

В рамках Кубка лиги Северной и Центральной Америки "Интер" Майами встречался с "Крус Асулем". Этот поединок анонсировался как дебютный для звездных новичков "геронсов".

Первый тайм команды завершили без Лионеля Месси и Серхио Бускетса – "Интер" его выиграл со счетом 1:0. Аргентинец и испанец появились на поле на 54-й минуте. Кстати, Лео играл с капитанской повязкой.

На 65-й минуте "Крус Асуль" сравнял счет, но судьба матча решилась в компенсированное ко второму тайма время.

Лионель Месси прекрасным ударом со штрафного положил мяч в девятку и вырвал победу для "Интера". Это дебютный гол аргентинца в США.

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды Херардо Мартино и провел на поле 90 минут. Это его пятый матч подряд за коллектив из Майами.

Следующий матч "Интер" проведет в ночь с 25 на 26 июля по центральноевропейскому времени. "Геронсы" встретятся с "Атлантой Юнайтед" в том же Кубке лиги.