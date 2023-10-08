Интер Майами с Кривцовым и Месси проиграл лидеру МЛС. Команда потеряла шансы на плей-офф
Второе подряд поражение "геронов"
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата МЛС "Интер" Майами дома принимал "Цинцинатти". Матч завершился со счётом 0:1 в пользу гостей.
Единственный гол в матче был забит на 78-й минуте. Его на свой счет записал 23-летний аргентинский нападающий Альваро Барреаль.
Украинский центрбек Сергей Кривцов вышел в стартовом составе "Интера" и провел на поле весь матч. Аналитический портал Who Scored поставил ему худшую оценку среди футболистов основы обеих команд.
Звездный легионер команды из Майами Лионель Месси впервые с 21 сентября вернулся в игру. Он пропустил последние четыре поединка, однако сегодня вышел во втором тайме на 55-й минуте. Также весь матч провел Серхио Бускетс, а Хорди Альба не попал в заявку.
После этого поражения "Цинцинатти" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Интер" находиться на 14-м месте. До девятой позиции, которая дает возможность играть в плей-офф, команду отделяет семь очков, однако еще есть два матча в запасе. Так как у "геронов" осталось еще два матча, то они упустили шанс выйти в плей-офф.
Популярное сейчас
- Арсенал - Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
- С упором на танки и артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины
- Малиновский получил посредственную оценку в матче с Миланом
- Уэйн Руни покинул клуб МЛС
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО