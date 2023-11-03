Ещё один друг Месси перейдет в Интер Майами: трансфер состоится зимой
Луис Суарес почти перешел в МЛС
Getty Images / Global Images Ukraine
"Интер Милан" согласовал контракт с нападающим "Гремио" Луисом Суаресом. Стороны собираются подписать контракт на год с опцией продления ещё на один.
Суарес покинет клуб по окончанию сезона в Бразилии – в декабре. "Гремио" согласился отпустить нападающего, который сделал 10+10 по системе гол+пас за 26 матчей в чемпионате.
До перехода осталось завершить единственную формальность – поставить подпись под соглашением.
Этим летом "Интер Майами" уже подписал Жорди Альбу и Серхио Бускетса, вслед за Лионелем Месси.
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Источник:espn.com
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