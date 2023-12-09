Коламбус Крю - Лос-Анджелес. Сегодня состоится финал МЛС

В ночь с 9-го на 10-е декабря завершится сезон в США. Сегодня зрителей ждет финал МЛС между "Коламбус Крю" и "Лос-Анджелес".

The matchday of all matchdays.#MLSCup is finally here. ???? pic.twitter.com/0xiDkZG4Go — Major League Soccer (@MLS) December 9, 2023

В основной сетке обе команды заняли третьи места в своих конференциях. В полуфинале "Коламбус" выбил в серии пенальти "Цинциннатти", а команда из Лос-Анджелеса прошла "Хьюстон Динамо".

Отметим, что за "Коламбус Крю" выступает украинец Евгений Чеберко. Защитник перебрался в Америку летом этого года. За это время он отыграл 11 матчей, в которых заработал 3 желтые карточки.

Финал МЛС начнется в 23:00.