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Нападающий MLS вскоре присоединится к Комо - Инсайдер

MLS
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Николас Джоаккини собирается присоединиться к итальянскому клубу

Нападающий MLS вскоре присоединится к Комо - Инсайдер

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Нападающий "Сент-Луис" Николас Джоаккини собирается присоединиться к "Комо". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Все стороны достигли между собой согласия и ждут одобрения документов от MLS. Затем игрок должен пройти медосмотр.

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Николас Джоаккини за всю свою карьеру сыграл 161 матч, забил 31 гол и отдал 7 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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