Нападающий MLS вскоре присоединится к Комо - Инсайдер

Нападающий "Сент-Луис" Николас Джоаккини собирается присоединиться к "Комо". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Все стороны достигли между собой согласия и ждут одобрения документов от MLS. Затем игрок должен пройти медосмотр.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Николас Джоаккини за всю свою карьеру сыграл 161 матч, забил 31 гол и отдал 7 ассистов.