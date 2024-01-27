В MLS будет еще один победитель Лиги чемпионов: 28-летний экс-нападающий Ливерпуля перейдет в США

Арендованный у "Милана" нападающий "Ноттингем Форест" Дивок Ориги перейдет в ФК "Лос Анджелес". Об этом сообщает Николо Скира.

Бельгиец станет игроком клуба MLS на правах аренды с правом выкупа. Он станет обязательным по достижении определенных условий.

В текущем сезоне бельгиец провел всего 178 минут в девяти матчах за "лесников". В декабре он заявил о желании покинуть "Ноттингем" и вернуться в "Милан", но в Италии на него не рассчитывают.

Также известно, что еще один клуб из США проявлял интерес к нападающему.

Текущий контракт Ориги с "Миланом" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в пять миллионов евро.

Напомним, что ранее Дивок выступал за "Лилль", "Ливерпуль", "Вольфсбург" и "Милан". Вместе с "мерсисайдцами" он становился победителем Лиги чемпионов.