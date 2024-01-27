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В MLS будет еще один победитель Лиги чемпионов: 28-летний экс-нападающий Ливерпуля перейдет в США

MLS

Довольно молодой возраст для такого трансфера

В MLS будет еще один победитель Лиги чемпионов: 28-летний экс-нападающий Ливерпуля перейдет в США

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Арендованный у "Милана" нападающий "Ноттингем Форест" Дивок Ориги перейдет в ФК "Лос Анджелес". Об этом сообщает Николо Скира.

Бельгиец станет игроком клуба MLS на правах аренды с правом выкупа. Он станет обязательным по достижении определенных условий.

В текущем сезоне бельгиец провел всего 178 минут в девяти матчах за "лесников". В декабре он заявил о желании покинуть "Ноттингем" и вернуться в "Милан", но в Италии на него не рассчитывают.

Также известно, что еще один клуб из США проявлял интерес к нападающему.

Текущий контракт Ориги с "Миланом" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в пять миллионов евро.

Напомним, что ранее Дивок выступал за "Лилль", "Ливерпуль", "Вольфсбург" и "Милан". Вместе с "мерсисайдцами" он становился победителем Лиги чемпионов.

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Ноттингем Форест Ливерпуль Дивок Ориги Милан ФК "Лос-Анджелес"
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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