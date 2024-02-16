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У Интер Майами нет побед в 5 товарищеских матчах перед стартом МЛС

MLS

Месси играл против клуба, в котором начинал карьеру

У Интер Майами нет побед в 5 товарищеских матчах перед стартом МЛС

Miami

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"Интер Майами" провел товарищеский матч против "Ньюэллс Олд Бойз".

Игра завершилась со счетом 1:1. За американский клуб на 64-й минуте забил нападающий Шанидер Боржелен, а аргентинцы сравняли на 83-й благодаря голу Франко Мартина Диаса.

Лионель Месси отыграл 60 минут против клуба, в котором начинал карьеру. Столько же минут на поле провел Луис Суарес. Жорди Альба сыграл 72 минуты. Сергей Кривцов пропустил матч из-за травмы, полученной в игре против сборной звезд Гонконга.

Ранее клуб сыграл вничью с японским "Виссел Кобе" (0:0), а также проиграл "Аль-Насру" (0:6), "Аль-Хилалю" (3:4) и "Далласу" (0:1).

22 февраля матчем против "Реал Солт Лейк" команда начнет сезон МЛС.

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Сергей Кривцов Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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