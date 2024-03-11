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Четыре гола за девять минут. Видеообзор первого поражения Интер Майами в сезоне без Месси

MLS
Обновлено

Кривцов получил горчичник

Четыре гола за девять минут. Видеообзор первого поражения Интер Майами в сезоне без Месси

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер Майами" потерпел первое поражение в сезоне в домашнем матче четвёртого тура MLS против канадского "Монреаля".

Гости быстро открыли счёт в первой половине встречи, а следующие забитые мячи зрители увидели в промежуток с 71-й по 80-ю минуту - команды обменялись четырьмя голами.

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По словам наставника хозяев Херардо Мартино, Лионель Месси остался вне заявки на поединок по причине полученного отдыха.

Голы: Кампана, 71, Альба, 80 - Альварес, 13, Феррейра, 75, Сунуси, 78

"Интер Майами ": Келлендер, Грессель (Гомес, 66), Аллен, Альба, Кривцов, Руис, Редондо (Бускетс, 66), Тэйлор (Боржлен, 83), Сандерленд (Суарес, 77), Авилес (Фреире, 66), Кампана

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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