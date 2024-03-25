Интер Майами разгромно проиграл в матче МЛС. Месси отсутствовал из-за травмы, Кривцов отыграл всю игру
Второе поражение подряд для звёздного коллектива
USA Today
"Интер Майами" потерпел разгромное поражение в выездном поединке в рамках 6-го тура МЛС против "Нью Йорк Ред-Буллз" (0:4).
Хет-трик на свой счёт у хозяев записал Льюис Морган, ещё одним голом отличился Викельман Кармона.
Нападающий Лионель Месси не принимал участие в матче из-за травмы, полученной в матче второго тура чемпионата. Бывшие напарники аргентинца по "Барселоне" в лице Бускетса, Суареса и Альбы провели на поле всю встречу, так же как и украинский защитник Сергей Кривцов.
6-й тур МЛС.
"Нью-Йорк Ред Буллз" – "Интер Майами" – 4:0
Голы: Морган 3, 51, 70, Кармона, 66
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