Интер Майами разгромно проиграл в матче МЛС. Месси отсутствовал из-за травмы, Кривцов отыграл всю игру

"Интер Майами" потерпел разгромное поражение в выездном поединке в рамках 6-го тура МЛС против "Нью Йорк Ред-Буллз" (0:4).

Хет-трик на свой счёт у хозяев записал Льюис Морган, ещё одним голом отличился Викельман Кармона.

Нападающий Лионель Месси не принимал участие в матче из-за травмы, полученной в матче второго тура чемпионата. Бывшие напарники аргентинца по "Барселоне" в лице Бускетса, Суареса и Альбы провели на поле всю встречу, так же как и украинский защитник Сергей Кривцов.

6-й тур МЛС.

"Нью-Йорк Ред Буллз" – "Интер Майами" – 4:0

Голы: Морган 3, 51, 70, Кармона, 66