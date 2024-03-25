"Я плакал, до сих пор мурашки по коже". Бекхэм вспомнил период подписания Месси в Интер Майами
Легенда английского футбола раскрыл всю подноготную
People
Совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм рассказал подробности трансфера Лионеля Месси в американский клуб.
"В этом сила Лионеля Месси. Невероятно, что может дать один мужчина, один футболист с точки зрения эмоций. Мы долго разговаривали с отцом Лео, в течение пяти лет. Когда мы с ним впервые встретились, я сказал ему: "Знаю, что Лео ещё не готов, но я хочу, чтобы твой сын в будущем играл за мой клуб".
Мы знали, что нужно принять решение, потому что Лео объявил, что покидает "ПСЖ". В 4 или 5 утра я лежу в постели в Японии, а мой телефон не перестает умолкать. Виктория (жена Дэвида - прим.) подтолкнула меня и говорит: "Выключи телефон, нам нужно поспать". Я протягиваю руку, хватаю очки, а затем читаю по телефоне, что Лео Месси решил приехать в Майами.
У меня до сих пор мурашки по коже. Я сел в кровати и заплакал, и Виктория спросила: "Что происходит? Что не так? Кто умер?" - и я ответил: "Лео приезжает, он перейдёт в Майами".
Я зашёл в Интернет, и это уже было во всех социальных сетях. Я разговаривал со своим партнером Хосе (Масом - прим.), и он спросил меня: "Ты веришь в это?", и я сказал: "Я не верю в это. Давай подождем, пока он доберется до Майами, и тогда я поверю", - приводит слова англичанина RMC Sport.
Напомним, Месси стал игроком "Интер Майами" летом 2023 года. Контракт Лионеля с командой из Флориды рассчитан до 2025 года.
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