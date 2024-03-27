Жиру достиг устного соглашения о переходе в клуб МЛС - Романо

Нападающий "Милана" Оливье Жиру близок к смене клубной прописки.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, американский "Лос-Анджелес" достиг устной договоренности с французским нападающим о подписании контракта сроком до конца 2025 года.

В случае осуществления трансфера, Жиру воссоединится в калифорнийской команде с бывшим партнёром по национальной сборной Уго Льорисом.

В составе "Милана" Оливье выступает с 2021 года. Его трудовое соглашение с "россонери" истекает этим летом.