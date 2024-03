Жиру достиг устного соглашения о переходе в клуб МЛС - Романо

Нападающий "Милана" Оливье Жиру близок к смене клубной прописки.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, американский "Лос-Анджелес" достиг устной договоренности с французским нападающим о подписании контракта сроком до конца 2025 года.

В случае осуществления трансфера, Жиру воссоединится в калифорнийской команде с бывшим партнёром по национальной сборной Уго Льорисом.

В составе "Милана" Оливье выступает с 2021 года. Его трудовое соглашение с "россонери" истекает этим летом.

???????????? LAFC have reached verbal agreement to sign Olivier Giroud on a contract valid until December 2025!



After interest revealed in October and formal bid earlier this week, there’s an initial agreement in place.



Nothing signed yet but close to being done.



Here we go, soon ⏳???????? pic.twitter.com/SAw90r5IwU