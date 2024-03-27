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Жиру достиг устного соглашения о переходе в клуб МЛС - Романо

MLS
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37-летний форвард отправится покорять новый континент

Жиру достиг устного соглашения о переходе в клуб МЛС - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Милана" Оливье Жиру близок к смене клубной прописки.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, американский "Лос-Анджелес" достиг устной договоренности с французским нападающим о подписании контракта сроком до конца 2025 года.

В случае осуществления трансфера, Жиру воссоединится в калифорнийской команде с бывшим партнёром по национальной сборной Уго Льорисом.

В составе "Милана" Оливье выступает с 2021 года. Его трудовое соглашение с "россонери" истекает этим летом.

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Оливье Жиру МЛС Фабрицио Романо
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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