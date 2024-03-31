Интер Майами сыграл вничью с Нью-Йорк Сити. Кривцов не попал в заявку
Месси также пропустил матч
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В рамках MLS "Интер" Майами встречался с "Нью-Йорк Сити". Матч завершился со счётом 1:1.
Первыми открыли счет подопечные Херардо Мартино благодаря голу Луиса Суареса на 15-й минуте встречи. "Нью-Йорк Сити" сравнил цифры на табло на 34 минуте матча.
Украинский защитник Сергей Кривцов не попал в заявку "Интера" на этот поединок. Кстати, в центре обороны команды играл Серхио Бускетс. Месси также пропустил матч, а Хорди Альба провел все 90 минут на левом фланге защиты.
На данный момент "Интер" занимает второе место в турнирной таблице Восточной Конференции, имея в активе 11 очков за семь матчей.
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