Чеберко впервые в сезоне MLS вышел в старте Коламбус Крю
Его команда сыграла вничью
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата MLS "Нэшвилл СК" сыграл дома вничью с "Коламбус Крю" 2:2. В стартовом составе гостей появился украинский центральный защитник.
Евгений Чеберко впервые в этом сезоне чемпионата вышел в основе "Коламбуса". Сегодня ночью он провел все 90 минут в поле.
Для украинца этот матч стал шестым в текущем сезоне. Дважды он играл в стартовом составе в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
После этой ничьи "Нэшвилл" занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 11 очков в шести матчах.
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