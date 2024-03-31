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Чеберко впервые в сезоне MLS вышел в старте Коламбус Крю

MLS

Его команда сыграла вничью

Чеберко впервые в сезоне MLS вышел в старте Коламбус Крю

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче регулярного чемпионата MLS "Нэшвилл СК" сыграл дома вничью с "Коламбус Крю" 2:2. В стартовом составе гостей появился украинский центральный защитник.

Евгений Чеберко впервые в этом сезоне чемпионата вышел в основе "Коламбуса". Сегодня ночью он провел все 90 минут в поле.

Для украинца этот матч стал шестым в текущем сезоне. Дважды он играл в стартовом составе в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

После этой ничьи "Нэшвилл" занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 11 очков в шести матчах.

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Коламбус Крю (США) Евгений Чеберко Нэшвилл (США)
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